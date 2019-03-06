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Meğer bel fıtığının çözümü buymuş!

Hayatımızın birçok alanında bizi olumsuz etkileyen etkenlerden biri ise . Hayat kalitemizi düşüren bu hastalıkla ilgili Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan, bel fıtığında akut dönemden sonraki iyileşme sürecinde yapılacak egzersizlerin, istirahatten daha faydalı olduğunun bilimsel araştırmalarla kanıtlandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: 6.3.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 09:29
Meğer bel fıtığının çözümü buymuş!

BEL AĞRISINA İSTİRAHAT DEĞİL, EGZERSİZ İYİ GELİYOR

Erdoğan, şunları kaydetti: "Araştırmada, çalışanların neredeyse yarısının izin alma gerekçesi bel ağrısı ve soğuk algınlığı olarak belirlendi. Bel ağrısı ve fıtık, hastaya çektirdiği ızdırap kadar devlete de mali açıdan büyük yük getiriyor. Son yıllarda AB üyesi ülkeler, için egzersiz önerilmesini tavsiye ediyor. Çünkü, bel ağrısına istirahat değil, egzersiz iyi geliyor. Bu yöntem aynı zamanda bütçeyi de yormuyor."

Bel ağrısı olan hastaların aktif hayata devam etmesi gerektiğinin vurgulandığını ifade eden Erdoğan, bunu destekleyen çeşitli bilimsel araştırmalar da bulunduğunu söyledi.

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Meğer bel fıtığının çözümü buymuş!
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