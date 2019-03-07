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Göz altı morluklarını yok eden mucizevi besin!

Çoğu insanın en vüyük şikayetlerinden biri ise göz altı morlukları. Günlük yaşantımızda rahatsız olacağımız bir görüntü oluşturan göz altı morlukların mucizevi tarifle yok etmek mümkün. Peki göz altı morlukları nasıl geçer? İşte göz altı morluklarını doğal yollarla yok etmenin püf noktası...

Giriş Tarihi: 7.3.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 15:19
Göz altı morluklarını yok eden mucizevi besin!

Tüketim sınırına dikkat edildiğinde kafeinin sağlığa birçok faydası var. Fiziksel dinçlikten migren tedavisine, kalp sağlığından hafıza sorunlarına kadar birçok konuda sağlığımıza destek oluyor. Bu genel faydaların dışında kahve ve kafeinin cilt sağlığına da birçok yararı var. Özellikle maskelerde sık sık kullanılan kahve göz altı morluklarını azaltmaya da yardımıcı oluyor. Peki göz altı morluğu için kahve maskesi nasıl yapılır?

GÖZ ALTI MORLUĞU İÇİN KAHVE MASKESİ TARİFİ

  • 1/4 bardak balmumu
  • 1/4 fincan demlenmiş kahve
  • 1/4 su bardağı hindistan cevizi yağı
  • 1 çay kaşığı jojoba yağı
  • 3 kapsül E vitamini
  • 4-5 damla esansiyel papatya yağı

TARİF:

Bal mumunu bir cam kabın içine yerleştirin ve düşük ateşte daha büyük bir su kabına daldırın.Bal mumu eritildiğinde, demlenmiş kahveyi, hindistancevizi yağını, jojoba yağını ve e vitamini yağını ekleyin. Her malzemeyi ekledikçe iyice karıştırın. Sıcaktan çıkarın ve 4-5 damla esansiyel papatya yağı ekleyin, karıştırın. Karışımı cam saklama kabına aktarın. Katılaşması için buzdolabına koyun. Hazırladığınız maskeyi buzdolabında saklayabilirsiniz. Soğuk özellikle şişkinlikler için de iyi olacaktır. Göz altı morluklarına iyi gelen kahve maskesini akşam yatmadan önce göz altlarınıza dikkatlice sürün. Yaklaşık 15-20 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Yüzünüzü yıkadıktan sonra cilt tipinize uygun nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın. Bu tür doğal maskeler bakım rutininize ek olarak destek olabilir, tedavi edici değildir. Cilt hassasiyetiniz varsa dermatologa danışmadan kullanmamanızı öneririz.

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Göz altı morluklarını yok eden mucizevi besin!
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