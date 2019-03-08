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nedir? Mahlebin faydaları nelerdir? ve bronşite iyi gelen besinlerden olan mahlep nasıl tüketilmelidir?

Hamur işlerinin gizli kahramanı, eşsiz kokusu ve lezzeti ile kendine hayran bırakan , tam bir şifacı çıktı. Mahlep, sadece lezzetli değil son derece sağlıklı olduğu için de yemeklerimizde kullanmamız gereken bir . Kurutulup öğütülen meyveden elde edilen mahlep süt ve balla tüketildiğinde ve bronşite iyi geliyor. İşte mahlebin saymakla bitmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 8.3.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 10:49
Mahlep nedir? Mahlebin faydaları nelerdir? Astım ve bronşite iyi gelen besinlerden olan mahlep nasıl tüketilmelidir?

Halk arasında meltem, İdris ağacı, kokulu kiraz, taş kirazı gibi isimlerle de isimlendirilen mahlep, özellikle hamur işlerinde kullanılıyor. Kandil simidi tariflerinde adı sıkça geçen mahlep, çekirdek, toz, yağ ya da püre şeklinde aktarlardan kolayca temin edilebiliyor.

Botanik Bilgi : Gülgiller (Rosaceae) familyasından, İdrisağacı olarak da bilinen kısa boylu bir çalıdır. Bazen de 8 - 10 m'ye ulaşan ve kışın yaprağını döken ufak bir ağaçtır. Genç sürgünleri tüylüdür. Yapraklar dairemsi veya geniş yumurta biçimindedir. Boyları 3 - 6 cm, kenarları dişli, alt yüzlerinde ana damar boyunca tüyler vardır. Güzel kokulu çiçekleri beyaz renktedir. Küçük, 5 - 6 mm büyüklüğündeki meyve olgunlaşınca siyah bir renk alır.



Mahlebin Yetiştirildiği Yerler : Vatanı Avrupa ve Batı Asya'dır. Türkiye de ise Tokat, Niksar, Zile, Amasya, Çorum ve Mardin gibi dağ yamaçlarında, kalkerli arazide rastlanır.



Mahlebin Kullanıldığı Yerler : Kurutulan meyveleri baharat (Mahlep) olarak kullanılır. Özellikle hamur işi pastalara kendine has hoş bir koku vermektedir. Meyvelerin içindeki sert kabuklu tohumlar, yaygın biçimde baharat olarak kullanıldığı gibi ayrıca kuvvet verici, balgam ve idrar söktürücü ilâç ve afrodizyak olarak da değerlendirilir.



MAHLEBİN FAYDALARI :

  • İdrar söktürücüdür.
  • Tonik etkisi vardır.
  • Afrodiziyak olarak kullanılır.
  • Astım, balgam sökücü olarak kullanılır.
  • Prostat büyümesinde,
  • Şekeri düşürmede faydalıdır,
  • Cinsel gücü artırıcı etkisi vardır.
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