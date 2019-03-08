Şampuanınıza tuz eklerseniz...

İŞTE EPSOM TUZUNUN 7 KULLANIM ALANI:

SAÇ BAKIMI

Saçınız hızlı mı yağlanıyor? 2-3 yemek kaşığı tuzu şampuanınıza ekleyin ve sonucu kendi gözlerinizle görün.

CİLT BAKIMI

-Hindistancevizi yağı ve tuz ile kendi cilt kreminizi yapabilirsiniz.

-Malzemeleri karıştırın ve cildinize daire şeklinde uygulayın. Bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

-Cildiniz kurumayacak ve ölü hücreler giderilecektir.

AYAK BAKIMI

Eğer gün boyunca ayakta durmanızı gerektirecek bir işte çalışıyorsanız epsom tuzu size yardım edecektir.

-Epsom tuzu, zeytinyağı ve sıvı el sabununu bir leğende suyla karıştırıp ayağınızı ovun. Bunu haftada iki kez yaparsanız ayağınız sağlığına kavuşacaktır.

ACIYI GEÇİRİR

Vücudunuzun ağrıyan bölgelerine epsom tuzu iyi gelir. Epsom tuzu ayrıca morarıklıkları da hızla geçirir.

SİNDİRİMİ HIZLANDIRIR

Sindirim sisteminiz düzgün çalışmazsa bir takım sorunlar ortaya çıkar. Epsom tuzunda yer alan magnezyum sülfat sindirim sisteminizin düzgün işlemesine yardımcı olur.

BAŞ AĞRISINI GEÇİRİR

-Başınız ağrıyorsa, ağrıyan bölgeye epsom tuzu uygulayın.

-Tuzlu su kaslarınızı rahatlatacak ve size rahatlama hissi vererek stresinizi azaltacaktır.

İLK YARDIM

Eğer vücudunuz bir bölgesine kıymık saplandıysa ve çıkaramıyorsanız, iki yemek kaşığı epsom tuzunu ılık suyla karıştırın ve bölgeye sürün. Eğer parmağınıza saplandıysa, karışımda parmağınızı bekletin. Kıymık kısa bir süre içinde kendiliğinden çıkacaktır. Normalde kullandığımız sofra tuzlarındaki magnezyum sülfat oranı da %10'dur. Onlar da epsom tuzu gibi kullanılabilirler.