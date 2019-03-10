Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına ne iyi gelir?

Güneşin etkisini arttırmasıyla özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanılan güneş yanıkları ileri derece olmadığı takdirde basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Güneş koruyucu kremler kullanmak yanıkların oluşmaması için alınacak en iyi tedbirdir.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Evde basit yöntemlerde güneş yanıkları tedavi edilebilir.

Salatalık: Salatalığı kabuklarını soymadan rendeleyip iyice suyunu sıktıktan sonra yanık olan yere hafif dokunuşlarla sürebilir günde 2-3 kez tekrarlayabilirsiniz. Salatalığın içinde bulunan vitaminler sayesinde cildiniz yenilenecek ve güneş yanığının neden olduğu yanma ve acıma hissi azalacaktır.

Zeytinyağı: Yanık tedavilerinde çok kullanılan zeytinyağı yanıkların tedavi edilmesinde çok kullanılan bir yöntemdir. Yanmış olan cildin kuruluğunu alır, cilde yumuşaklık ve canlılık hissi vermesinin yanı sıra yanıktan dolayı yaşanan yanma ve acı hissini hafifletir.

Yoğurt: Yanmış olan cildin ferahlamasını sağlar. Yanmış bölgenin tedavisini tam yapamasa da yanma ve acı hissini hafiflettiği bilinmektedir. Günde 3-4 kez uygulanabilir.

Aloe Vera: En etkili yanık geçirme çözümleri arasında yer alır. Aloe Vera bitkisinin yanıkların tedavisinde mucizevi etkisinin olduğu görülmüştür. Birçok nemlendirici kremin de içinde bulunan bu bitki sayesinde güneş yanıklarını kısa sürede geçirebilir , cildinizi eski sağlıklı haline kavuşturabilirsiniz.

Elma sirkesi: Elma sirkesinin vücuda çok faydalı olduğu zaten bilinmektedir. Özellikle cilt temizliği için önerilen elma sirkesini güneş yanıklarının tedavisinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Günde 3-4 kez yanık bölgeye pamuk yardımıyla uygulayarak cildin nemlenmesini ve acının azalmasını sağlayabilirsiniz.

GÜNEŞ YANIĞINA NE YAPMALI?

Güneş yanığı olmuş yeri ılık suyla yakayıp bolca nemlendirici sürmek derinin gerilmesini önleyerek acı hissini azaltır. Yanmış bölgedeki deri gerilerek daha fazla acımasına sebep olacağından bol nemlendirici kullanmak ilk etapta yanmış bölgeyi rahatlatabilir.

Gözle görülür şekilde fazla oluşmuş güneş yanıkları cildin ciddi anlamda hasar görmesine neden olabilir. Evde uygulanacak bu çözümler basit güneş yanıklarının tedavisinde kullanılır. İleri derecede oluşmuş güneş yanıkları enfeksiyonlara sebep olabilir. Özellikle tatil bölgelerinde Temmuz, Ağustos aylarında güneş ışığının en etkili olduğu saatlerde vücudu güneşle direkt temas ettirmemelisiniz. Aksi halde kalıcı hasarlarla karşı karşıya kalınabilir.

Bol su içmek güneş yanığında önemli!

Fazla güneşe maruz kalmış cilt kurur. Cildi onarabilmek için bol su tüketilmelidir. Cildin nem seviyesini korumak olası kuruluğu ve aşırı su kaybını önlemek için bolca su tüketilmelidir.

Güneş yanığı olan yeri kaşımayın!

Cildinizde yanık olan yer zamanla kaşınmaya başlar. Bol nemlendirici kullanmak en etkili çözümdür. Ellerdeki bakterilerin enfeksiyona sebep açma riski olduğundan dolayı yanmış ve gerilen cilde dokunulmaması önerilir. Aksi halde yara oluşumlarının önüne geçilemez.

Birkaç gün içerisinde geçmeyen yanıkları dikkate alın

Basit güneş yanıkları 2-3 gün içerisinde etkisini azaltmaktadır. Yanık olan yerlerin su toplaması ve cildin kabarması halinde mutlaka doktora başvurulmalıdır. Yanık derecesi arttıkça tedavi süresi ve tedavi şekli değişiklik göstereceğinden dolayı göz ardı edilmemeli en yakın sağlık kuruluşundan yardım alınmalıdır.