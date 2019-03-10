Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı mucizevi yararları nelerdir?

Hindistan cevizi yağını nasıl kullanmalıyız?

Birçok yerde kullanılabilen Hindistan Cevizi Yağı aslında vitamin yönünden çok zengin ve besleyici bir bakım ürünüdür. Vücudun birçok yerinde rahatlıkla kullanılan bu mucizevi yağı çok fazla farklı şekilde kullanabilirsiniz.

1- Makyajınızı kolayca temizleyin

Hindistan cevizi yağı cilde zarar verebilecek kimyasal temizleyicileri kullanmak yerine daha besleyici ve güvenli bir makyaj temizleme ürünü olarak kullanılabilir. Hem cildinizin görünümü hem de cilt sağlığınız açısından Hindistan Cevizi Yağı'yla makyajınızı çıkartmak cildinizin beslenmesine yarıdmcı olacaktır.

2- Saç bakımınızı yapabilirsiniz

Saçlarınızın daha parlak ve canlı görünmesi için Hindistan cevizi yağını tercih edebilirsiniz. Saçlarınızı yıkamadan önce sürüp biraz beklettikten sonra yıkayıp daha parlak ve yumuşak saçlara sahip olabilirsiniz. Saçları fazla yağlı olanların dikkat etmesi gerekmektedir. Hindistan cevizi yağının yoğun olmasından dolayı saçları normalden daha yağlı olanların daha az miktarda kullanmaları önerilmektedir.

3- El ve ayak bakımınızda kullanabilirsiniz

El ve ayak bakımlarında Hindistan cevizi yağı kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Özellikle kuru bir cilde sahip olanların tercih etmeleri, daha güzel ve parlak ellere sahip olmalarını sağlamaktadır. Hindistan cevizi yağını ellerinize veya ayaklarınıza uyguladıktan sonra 8-10 dakika bekletip yağın iyice emilmesinden sonra durulayabilirsiniz. Kurumuş dirsekler, diz kapakları ve tırnakların canlandığını birkaç kullanımda göreceksiniz.

4- Cilt bakımınızı Hindistan cevizi yağıyla yapılabilir

Hindistan cevizi yağını yüzünüze maske olarak kullanabilirsiniz. Az miktarda yüzünüze masaj yaparak sürüp 10 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Birkaç hafta içinde cildinizdeki değişimi gözle görünecek şekilde fark edeceksiniz.

5- Saçlarınızı şekillendirmek için Hindistan Cevizi yağı kullanın

Zor şekil alan veya mat görünüme sahip saçlarınızın daha kolay şekillenmesi için Hindistan cevizi yağını kolaylıkla kullanabilirsiniz. Saçınızı yıkadıktan sonra hafif nemli haline birazcık yağı sürerek şekil verebilir daha canlı saçlara sahip olabilirsiniz.

6- Diş temizliğinde kullanın

Hindistan cevizi yağını macun kıvamına getirmek için bir miktar sodayla karıştırıp dişlerinizi bu karışımla fırçalayabilirsiniz. Dişlerinizin beyazladığını birkaç kullanımda fark edeceksiniz.