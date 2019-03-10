Vazelin faydaları nelerdir? İşte vazelinin yararları!

VAZELİNİN YARARLARI NELERDİR?

Cildin nemlenmesini sağlar

Kurumuş veya su kaybetmiş cildin vazelin yardımıyla eski görünümüne kavuşması sağlanır. Soğuktan çatlamış eller, pul pul görünüme sahip cildiniz vazelin kullanarak canlanabilir.

Kaş ve kirpikleriniz daha dolgun hale gelir

Kaş ve kirpiklerin daha yoğun bir görünüme sahip olması ve uzaması için vazelin kullanımı oldukça yayın bir yöntemdir. Yatmadan önce kaş ve kirpiklerinize kulak pamuğu veya normal pamuk yardımıyla vazelini sürüp bir süre sonra kaş ve kirpiklerinizdeki değişimi fark edeceksiniz.

Saçlarınız vazelinle güçlensin

İnce telli veya yıpranmış saçlara sahipseniz vazelin kurtarıcınız olabilir. Yoğun macunumsu kıvamıyla sağlıksız ve hacimsiz görünen saçlarınızın daha güzel ve canlı olmasına yardımcı olur. Duş sonrasında saçlarınıza vazelin sürerek saç maskesi yapabilir saçlarınızdaki yıpranmayı ve o cansız görünümü ortadan kaldırabilirsiniz.

Makyajınızı vazelinle temizleyin

Temizlendiği düşünülen makyajın vazelin kullanılarak daha sağlıklı ve derinlemesine temizlendiği bilinmektedir. Her cilt tipine uygun olmamakla birlikte fazla yağlı cilde sahip olanların kullanmaları tavsiye edilmez. Cildin yağ oranını arttıracağı gibi yağlanan cildin akne oluşumuna neden olduğu bilinmektedir. Cildinizi bilerek kullanmanız cilt sağlığınız için büyük önem taşır.

Yüzünüze vazelinle peeling yapın

Biraz vazelinle deniz suyunu karıştırıp yüzünüze peeling uygulayabilirsiniz. Cildinizdeki kirleri, ölü deriyi ve toksinleri arındırır daha canlı bir cilt görünümüne sahip olursunuz.

Çatlayan dudaklarınız için vazelin kullanın

Soğuktan ya da aşırı sıcaktan çatlamış dudaklarınıza günde 2-3 kere vazelin sürerek daha pürüzsüz hale getirebilir dudakların çatlak görünümünden arındırabilirsiniz. Özellikle kış aylarında fazlasıyla çatlayan ve yara oluşumlarına neden olan dudak kuruluklarına vazelin etkili bir çözüm olur.

Sertleşmiş topuklarınızı yumuşatın

Sertleşmiş topuklarınızı vazelinle yumuşatabilir daha yumuşak ve sağlıklı topuklara sahip olabilirsiniz. Bütün gün ayakkabının içinde duran ayakların yeterince nemlenmesi ve daha sağlıklı olmaları için ayak bakımınızı vazelinle yapabilirsiniz. Ayaklarınızı yıkadıktan sonra masaj yaparak vazelini sürebilir daha sağlıklı ayaklara sahip olabilirsiniz.