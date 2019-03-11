Çiğ fındığın faydaları nelerdir?

Fındığın kavrulma süresinin uzaması fındıkta besin kayıplarına yol açmaktadır. Bu besin kayıplarının yaşanmaması için çiğ fındık tüketimi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Çiğ fındık bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Fındığın içinde bulunan E vitamini kırmızı kan hücrelerinin parçalanmasını önler. Bu sayede anemi riski azalmış olur. Düzgün ve doğru kan dolaşımı ateşli hastalıkların veya soğuk algınlığı riskini oldukça azaltmaktadır. Bu sayede bağışıklık sisteminiz güçlermiş olur ve biçok hastalığa karşı vücut direnciniz yüksek olur.

Sinir sistemini sağlamlaştırır

İçerdiği besin öğeleriyle çok güçlü bir sağlık deposu olan fındık, B6 vitamini açısından da oldukça zengindir. Sinir sisteminizin sağlamlaşması için gerekli olan seratonin hormonu da bu B6 vitamini sayesinde olur. Çiğ fındık tüketmek sinir sisteminizin sorunsuz çalışması için önemlidir.

Tokluk hissi verir

Fındıktaki lif, protein ve yüksek yağ tokluk hissini arttırır. Fakat fındığın içerisindeki yağın fazla ve etkili olmasından dolayı ters etki yaratarak kilo alınmasına neden olur. Çünkü fındığın enerjisi oldukça yüksek ve kalorili bir besindir. Özellikle diyet yapanların fındık tüketimine dikkat etmeleri önerilir.

Kansere karşı korur

Çiğ fındığın kansere neden olan hücreleri engellediği düşünülmektedir. Kötü kanser hücreleriyle savaştığı bilinen fındığın kanser olma riskini azalttığı söylenir. Özellikle meme ve prostat kanseri riskini azaltmaktadır.

Erken yaşlanmanın çiğ fındıkla önüne geçin

Çiğ fındıkta bulunan antioksidanlar cilde zarar verebilecek hücrelerle savaşma konusunda etkili olduğu bilinir. Daha sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak için fındık tüketimi önerilir. İçinde bulunan E vitamini sayesinde cildin yaşlanmasını büyük ölçüde geciktirir.

Kabızlığı önler

Fındığın içindeki yüksek lif miktarı özellikle bağırsak sağlığı için çok önemlidir. Yüksek lif tüketimi bağırsak hareketlerini aktif hale getirir ve sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Günlük yeterli miktarda çiğ fındık tüketenlerin kabızlık sorunu yaşamadıkları bilinmektedir.