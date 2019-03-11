Çörek otu yağının faydaları nelerdir?

- Kalp sağlığını korur.

- Kansere karşı vücut direncini arttırır.

- Mide rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

- Şeker hastalarının kullanımı için uygundur ve aynı zamanda faydalıdır.

- Böbreklerde taş oluşumunu engeller.

- Kan basıncını dengeler.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve birçok hastalığa karşı vücut direncinin artmasına yardımcı olur.

- Eklem ve kas ağrılarına iyi gelir. Çörek otu yağını ağrıyan eklem yerlerinize masaj yaparak sürüp eklem ve kas ağrılarının geçmesini sağlayabilirsiniz.

- Bağırsaklarınızda parazit oluşumunu engeller. Gaz giderici özelliği vardır ve sindirim sistemine yardımcı olur.

- Kilo vermek isteyenler için çörek otu yağı çok kullanılmaktadır. Çörek otu yağının kan şekerini dengeleyici özelliği sayesinde iştahın düzenlenmesine yardımcı olur ve kilo vermenize de katkı sağlar.

Çörek otu yağı ne sıklıkla ve nasıl tüketilmelidir?

İlk başta günde 3 kez 1 çay kaşığı ılık suya, ilerleyen süreçte bu miktar düşürülerek günde 1 kez 1 çay kaşığı ılık suya ilave edilerek kullanılması önerilir.

Yararları olduğu gibi zararları da vardır. Bu bilinçte tüketilmelidir

Çörek otu yağının birçok yararı olduğu gibi bazı bünyelerde zararlı da olabilir. Öncelikle fazla miktarda kullanılmaması yaşanabilecek reaksiyonlara karşı sizi korur. Çörek otu yağını kullanırken çok uzun soluklu bir sürece yaymamak gerekir. Kısa süre kullanıp daha sonra kullanıma ara verilmesi önerilir. Bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Salatalarınızı daha lezzetli hale getirebilirsiniz

Çörek otu yağını salatalarınıza ekleyip hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün yiyebilirsiniz. Yarım tatlı kaşığı çörek otu yağını salatalarınıza ekleyip daha sağlıklı ve sindirimi daha kolay bir besin tüketebilirsiniz.

Güvenilir yerlerden satın alın

Çörek otu yağını alacağını firmayı ya da yeri iyi belirlemenizde fayda var. Aksi halde içine başka yağlar eklenmiş bir karışım satın alabilirsiniz. Güvenilir yerden çörek otu yağı almak sağlığınız açısından büyük önem taşır.