Defne sabununun faydaları nelerdir?

Mikrop öldürücü özelliği olduğu bilinen Defne sabunu birçok saç ve deri hastalıklarına karşı sac ve deriyi korur. Mantar ve egzama oluşumunu büyük ölçüde engellediği bilinen Defne sabunu saç dökülmesinin de önüne geçer.

Defne sabunu nerelerde kullanılır?

Derideki tahrişlere ve yaralara iyi gelir. Derinin eski sağlıklı haline dönmesine yardımcı olur.

Cildinizde doğal peeling olarak Defne sabununu tercih edebilirsiniz. Özellikle gözeneklerin temizlenmesinde büyük rol oynar. Sivilce oluşumlarının engellenmesini sağlar.

Saçların daha dolgun ve kuvvetli görünmesini sağlar.

Hassas ve tahriş olmaya meyilli bir cildiniz varsa Defne sabunu kullanarak cildinizin yağ dengesinin sağlanmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Erkeklerin traş sabunu olarak Defne sabunu kullanmaları daha sağlıklı bir cilde sahip olmalarını sağlar. Traş sırasında tahriş olan cildin zarar görmesi engellenir.

Defne sabunu alırken dikkat!

Defne sabunu satın alırken saf defne olduğundan emin olunmalıdır. Aksi halde defne sabunu zannedilen başka bitkilerden yapılmış sabunu alma ihtimaliniz ortaya çıkar.

Kullanılacak bölgeyi iyi temizleyin

Defne sabununu kullanacağınız bölge iyi temizlenmelidir. Saça kullanılacaksa aç önce durulanmalı ardından defne sabunu kullanılmalıdır. Cilt temizliğinde kullanılacaksa aynı şekilde yüzünüzü bol su ile yıkayıp daha sonra defne sabununun kullanılması gerekmektedir. Defne sabununu cildinize kullandığınız zaman sabunu iyice durulamanız önerilir. Yüzde savun kalıntısı kalmayacak şekilde yüzün temizlenmesi önerilir.

Kuru cilde sahipseniz çok sık kullanmayın

Eğer kuru bir cilde sahipseniz çok sık kullanılmaması tavsiye edilir. Defne sabununun cildin daha da kurumasına yol açacağı için her gün kullanılmaması önerilir. 2-3 günde bir kullanılması kuru ciltler için daha uygundur.