Besin değerleri açısından anne sütüne yakın bir içeriğe sahip olan eşek sütü, oldukça faydalı bir doğal kaynaktır. Anne sütü ile beslenemeyen çocuklar, işlem görmüş mamalarla beslenerek yeteri kadar gelişim gösteremezler. Çocukların gelişim sürecinde doğal ürünlerle beslenmesi gerekir. Eşek sütü de, çocukların gelişim sürecinde tüketebilecekleri doğal bir mucize niteliğindedir.

Eşek sütünün faydaları nelerdir?

Eşek sütünün faydaları genel olarak bahsetmek gerekirse, çocukların gelişi sürecinde önemli rol oynadığı söylenebilir. İçerik bakımından anne sütüne neredeyse eşdeğer olan eşek sütü, doğumdan 2 ay sonra bebeğe verilebilir. Çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişiminde önemli bir yer tutan ve doğal bir şifa niteliği taşıyan eşek sütünün faydaları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Boğmaca, bronşit, astım gibi hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan öksürük probleminin giderilmesine yardımcı olur. Özellikle Ayurveda olarak bilinen geleneksel Hint tıbbında bu amaçla kullanılır.

Kansere karşı verilen mücadeleye destek olur. Kanserli hücrelerin vücutta yayılım göstermesine engel olur. Özellikle cilt, karaciğer, kolon ve mide kanserine karşı etkili olduğu bilinir.

Eşek sütünün içerisinde barındırdığı faydalı bakteriler sayesinde kilo vermeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Hızlı bir şekilde vücutta yayılım göstererek enerji açığa çıkmasını sağlayan bu bakteriler, özellikle bölgesel yağlanma problemine karşı fayda sağlar.

Kemik yapısının temeli, kalsiyumdan oluşur. Eşek sütü, içerisinde bolca barındırdığı kalsiyum sayesinde kemik erimesi probleminin önüne geçer. Ayrıca içeriğindeki çeşitli mineraller sayesinde de kemikleri güçlendirir.

Bir tür deri hastalığı olarak bilinen vitiligo, ciltte pigment kaybı dolayısıyla beyaz lekelerin meydana gelmesine sebep olur. Vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebilen bu hastalık, eşek sütü ile önlenebilir.