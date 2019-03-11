Fast-Food yemek kadınların doğurganlığını azaltıyor!

ABUR CUBUR YİYEN KADINLAR BİR SENE HAMİLE KALAMIYOR

Uzmanlar, verimli bir doğurganlık için iyi bir beslenme düzenine sahip olunması gerektiğini vurguluyor. Bu araştırmada ayrıca düzenli olarak abur cubur tüketen kadınların bir sene içerisinde hamile kalamadığını da belirtti. Araştırmacılar, ayda birden veya üçten daha az meyve yiyenlerin hamile kalma sürelerinin, günde bir veya birden fazla meyve yiyenlere kıyasla daha uzun sürdüğü görüldü.

"KALİTELİ GIDALARLA BESLENENLERİN HAMİLE KALMA SÜRESİ KISALIYOR"

Avustralya'da araştırmanın başındaki Prof. Claire Roberts "Bu bulgular, meyve gibi kaliteli iyi gıdalarla beslenen, fast-food tüketimini en aza indirenlerde doğurganlığın arttığını, hamile kalma süresinin de kısaldığını gösteriyor." dedi.