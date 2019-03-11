Özellikle saçların dolgun bir hal almasına sağladığı katkıyla öne çıkan hint yağı, her ne kadar sağlık açısından birçok faydası bulunan önemli bir doğal kaynak olsa da ne amaçla kullanılırsa kullanılsın önce doktor tavsiyesi almakta fayda var. Doktor bilgisi ve önerisi dahilinde yağın kullanılabileceği alanlar ise aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Hint yağının faydaları nelerdir?

Kabızlık problemini sonlandırır

Doğal bir laksatif olarak tanımlanan hint yağı, bu özellikle sayesinde kabızlık problemini giderir. Geçici kabızlık şikayetine karşı önemli bir giderici etki sağlayan hint yağının tüketilmesi halinde ince bağırsakta risin oleik asit salgılanır. Bu asit bağırsakta emilir ve güçlü bir laksatif etki açığa çıkar. Her ne kadar bu konuda fayda sağlayan bir ürün olsa kesinlikle uzun dönem tedavi gereksinimi duyulan problemlerin tedavisi için kullanılması önerilmez.

Cildi nemlendirir

Hint yağı, cildin dış tabakasındaki su kaybını önler ve bu sayede nemi muhafaza eder. Bu özelliği dolayısıyla birçok kozmetik ürünün içeriğinde kullanılan yağ, özellikle cildi tahriş edici etki gösteren ürünlerin yerine doğal bir kaynak olarak kullanılabilir.

Yaraları iyileştirir

Hint yağı, yaraların iyileşmesini mümkün kılan nemli bir ortamın açığa çıkmasına uygun zemini hazırlar. Dokuların büyümesini sağlayarak yaraların dış etkenlerden etkilenmesinin önüne geçer ve enfeksiyon riskini en aza indirger.

Akne problemini giderir

İltihaplı sivilce, şişlik ve siyah nokta gibi problemlere sebep olan akne, özellikle gençler arasında oldukça yaygın bir şekilde varlık gösteren bir cilt sorunudur. Hint yağı, akne problemini büyük ölçüde giderecek etkiye sahiptir.

Saçları canlandırır

Özellikle hasar görmüş saçların tedavisi için hint yağından faydalanmak mümkündür. Hint yağının düzenli olarak saçlara haricen uygulanması ile birlikte saç telleri beslenir, kırılma probleminin önüne geçilir. Böylece daha hızlı uzayan saçlar gür bir yapıya bürünmüş olur. Aynı etki kaş ve kirpikleri uygulama yapıldığında da gözlenir.