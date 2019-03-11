Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Sindirim sistemi hastalıklarından kalp sağlığına kadar geniş bir yelpazede faydalarından bahsedilmesi mümkün olan keten tohumunun, özellikle antioksidan içeriği sayesinde vücuda birçok konuda faydası dokunur. Bu faydaları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Keten tohumunun faydaları

Sindirim sistemini düzenler, kanser riskini azaltır: İçeriğinde bulunan diyet lifleri sayesinde sindirim hareketleri hızlandırır. Diyet lifleri aynı zamanda sindirimi zor besinlerin daha kolay bir şekilde sindirilmesini mümkün kılar. Keten tohumu bu şekilde bağırsakların sağlıklı ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlarken diyet liflerinin bir başka faydası ise erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanserine yakalanma riskini azalmasıdır.

Kalp sağlığını korur: Keten tohumu zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bu özelliği sayesinde kolesterol seviyesinin sağlıklı bir aralıkta kalmasına yardımcı olur. Öte yanda kan şekerini düzenleyerek kalp ve damar sağlığını korumada etkili olur. Tüm bu bilgilerin ışığında keten tohumunun yüksek kolesterol ve kan şekeri problemlerini engellediğini söylemek mümkündür.

Metabolizmanın güçlü olmasını sağlar: Keten tohumu, vücudun yaşamsal fonksiyonlarda sıkıntı yaşamaması adına ihtiyaç duyulan B vitamini, manganez ve magnezyum gibi besin değerleri açısından zengin bir bitkisel üründür. Bu besin değerleri vücudun işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini mümkün kılar.

Kadınsal hormonları dengeler: Keten tohumunun içeriğinde bulunan lignans isimli madde progesteron ve östrojen seviyesinin dengelenmesini sağlar. Bu madde aynı zamanda doğurganlığı azaltırken menopoz döneminde meydana gelen semptomlardan bazılarını önler, bazılarının ise şiddetini azaltır. Bu maddenin aynı zamanda meme kanserini önleme konusunda etkili olduğu da bilinir.

Menopoz sorunlarını önler: Son dönemde yapılan çalışalar neticesinde keten tohumunun menopoz döneminde ortaya çıkan semptomları önleme konusunda oldukça etkili olduğunun farkına varılmıştır. Vajinal kuruluk problemini büyük ölçüde ortadan kaldıran keten tohumu bu etkilerine bağlı olarak menopoz dönemindeki ruhsal dengesizliklerin de önüne geçer.