Muz kabuğunun faydalarından bahsetmeden önce nasıl tüketileceğine değinmek gerekir. Muz kabuğunu tüketmenin birkaç farklı yöntemi var. Muz kabuğu, meyveli içeceklerin içerisine doğranabilir, demlenip çayı hazırlanabilir ya da sosların içerisine ilave edilebilir.

Muz kabuğunun faydaları nelerdir?

Yapılan araştırmalara göre bir adet muzun kabuğu, vücudun günlük B6 ihtiyacının yaklaşık olarak %20'sini karşılar. Tüketilen besinlerin enerjiye dönüşmesini sağlayan B6 vitamini, bu sayede kilo verme sürecine yardımcı olur.

Göz sağlığı dendiğinde akla ilk olarak havuç gelir. İçerdiği A vitamini sayesinde muz kabuğu da tıpkı havuç gibi göz sağlığını destekler. A vitaminin yanı sıra lütein açısından da zengin bir içeriği sahip olan muz kabuğu, özellikle katarakt ve sarı nokta hastalığına karşı etkili bir koruma sağlar.

Potasyum, kalp hastalıklarını önleyici bir etkiye sahip olan bir mineraldir. Kalbin atış ritmini ve sıvı dengesini düzenler. Muz kabuğu tıpkı meyvesi gibi yoğun olarak potasyum içermesi dolayısıyla kalp hastalıklarına önlem almak amacıyla tüketilebilir.

Muz kabuğunun yapısında bulunan triptofan, mutluluk artırı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda rahat bir uyku için de önemli bir yardımcıdır. Bununla birlikte muz kabuğu, mutluluk artırıcı hormon olarak tanımlanan serotonini de bol miktarda içerir.

Sağlıklı bir beslenme düzeninin temelini oluşturan ögelerin başında gelen antioksidan açısından zengin bir içeriğe sahip olan muz kabuğu, bu içeriği sayesinde hastalıklara karşı vücuda bağışıklık kazandırırken, kansere neden olan serbest radikallere karşı vücudun verdiği mücadeleye de yardımcı olur.

Muz kabuğunun içeriğinde bol miktarda bulunan potasyum, magnezyum ve manganez, dişlerin beyazlamasını sağlar ve diş lekelerinin temizlenmesine yardımcı olur.