Pirinç suyunun faydaları nelerdir?

Pirincin suyunu dökmeyin!

Pirinç B1,B2 ve E vitaminleri, demir, fosfor, potasyum, sodyum, kalsiyum ve magnezyum açısından oldukça zengindir. Un ve yağı da yapılarak tüketilen pirinç, daha birçok şekilde sofralara taşınabilir.

Mide ve bağırsak sağlığı için çok önemli

Pirincin sindirim sistemi ve bağırsakları düzenleyici bir etkisi vardır. Pirinç suyunun da bağırsak sağlığı için önemi büyüktür. Pişirilmeden önce suda bekletilen pirinç bütün vitaminlerini ve minerallerini beklediği suya bırakır.

Saçların erken beyazlamasını önler

Kadınların yaş almaya başladıkça saçlarının beyazladığı bilinmektedir. Özellikle Asyalı kadınların saçlarının geç beyazlamasının sebebi her gün saçlarını pirinç suyuyla yıkamalarıdır. Pirinç suyu saç köklerini güçlendirir ve saçlarda yaşanabilecek kepeklenme, kopma veya beyazlama gibi durumların yaşanmasını büyük ölçüde engeller.

Kolesterol seviyesini dengede tutar

Pirinç suyu tüketildiğinde, vücuttaki kolesterol seviyesi dengede kalır. Bu sayede yaşanma ihtimali olan kalp hastalıklarını engellediği, obezite gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırdığı bilinmektedir.

Pirinç suyunu yemeklerden önce tüketin

Özellikle yemeklerden önce pirinç suyu tüketilmesi mide asidini dengeler ve hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır.

Cilt temizliğinde kullanın

Birçok kimyasal içeriği olan yüz temizleme tonikleri yerine evde suya koyduğunuz pirincin suyuyla cildinize tonik etkisi yaratabilirsiniz. İçinde bulunan yüksek antioksidan özelliği sayesinde daha taze ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz. Cildinizde meydana gelmiş yanık, kızarık, leke vb. cilt rahatsızlıklarınızda da pirinç suyunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Önce yüzünüzü yıkayıp daha sonra pirinç suyuyla kızarıklık veya leke olmuş yerlere sürüp cilt derisinin uzun soluklu kullanımda düzeldiğini göreceksiniz.

Pirinç suyu kilo aldırmaz!

Yemeği yapılan pirincin kilo aldırma özelliği olduğu bilinir ve akıllara pirinç suyunun da kilo aldıracağı gelir. Fakat bu yanlış bir bilgidir. Pirinç suyunun içerisinde yağ olmadığından dolayı kilo aldırmaz. Hatta metabolizmayı canlandırdığı için kilo vermeye yardımcı olur.