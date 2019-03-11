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Sağlıklı kalp sağlığınızı arttırıyor!

, en önemli öğünlerden biridir ve sağlığımız açısından çok faydalıdır. Yünan araştırmacılar, bakımından zengin bir kahvaltı tüketmenin kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğini paylaştı,enerji bakımından zengin bir kahvaltı tüketmenin, kalp sağlığınızı artırabileceği yönde bulgulara ulaştı.

Giriş Tarihi: 11.3.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 09:37
Sağlıklı kahvaltı kalp sağlığınızı arttırıyor!

PEYNİR VE SÜT ÜRÜNLERİ KALP SAĞLIĞINI ARTTIRIYOR

Sabahları en az 400 kalori almanız gerektiği belirtiliyor. Araştırmalarda hangi yiyeceklerin kahvaltı için en iyisi olduğu belirtilmiyor. Fakat kahvaltıda en fazla kalori bulunduran ve yemeniz gereken yiyeceklerin başında; peynir, süt ve ekmek geliyor. Bu doğrultuda peynir, süt ürünleri ve ekmek gibi 'enerji bakımından zengin' bir kahvaltıyı tüketmek kalp sağlığınızı artırabilir.

Yünan araştırmacılar, yüksek enerjili bir kahvaltı tüketenlerin kahvaltılarını çok az tüketen veya hiç tüketmeyenlere göre çok daha sağlıklı arterlere sahip olma eğiliminde olduklarını buldular.

Dr. Sotirios Tsalamandris bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Yüksek enerjili bir kahvaltı, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olmalıdır."

Toplam günlük kalori alımının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturan bir kahvaltı yemek, kişinin yaptığı diyet ne olursa olsun, kişiyi belirli bir düzene sokuyor ve büyük oranda kalbe iyi geliyor.

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Sağlıklı kahvaltı kalp sağlığınızı arttırıyor!
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