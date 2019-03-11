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tüketimini azaltmak için 7 öneri!

, vücudun ihtiyacı olan çok önemli mineraller içerse de normalden fazla kullanıldığı zaman sağlığı olumsuz etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü günlük toplam tuz tüketiminin 5 gramın altında olmasını öneriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından tuz tüketiminin azaltılması amacıyla da 2011 yılından bu yana çalışmalar yapılıyor. 18 gramdan 9,9 grama kadar düşürülen günlük tuz oranının, hala günlük önerilen tüketim miktarının iki katı olduğunun altı çiziliyor. İç Hastalıkları Uz. Dr. Oben Duman, “14 Mart Dünya Tuza Dikkat Günü” nedeniyle, tuzun sağlığa etkileri hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 11.3.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 09:36
Tuz tüketimini azaltmak için 7 öneri!

GÜNLÜK 1 ÇAY KAŞIĞI TUZ YETERLİ

Tuzun içinde bulunan sodyum minerali vücutta kan basıncı, asit baz dengesi, sinir sistemi ve kas dokusunun çalışmasında çok önemli görevler üstlenmektedir. Hatta tuza iyot ilave edilmesiyle, iyot eksikliği nedeniyle oluşan tiroit hastalıklarının önlenmesinde sofra tuzları etkili rol oynamaktadır. Ancak yine de ölçülü kullanılmalıdır. Çünkü tuzun faydalarının yanı sıra tüketimde aşırıya kaçıldığında uzun dönemde sağlığa birçok olumsuz etkileri de olabilmektedir. Günlük tüketilmesi gereken 5 gr tuz yaklaşık bir çay kaşığına denk gelmektedir.

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Tuz tüketimini azaltmak için 7 öneri!
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