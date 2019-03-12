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Uykuya yardımı olan çaylar bakın neler!

Bazı günler yorgun düşüyor ve uyuyamıyorsanız, bu haberimiz sizin için. Size yardımcı olacak ve uykuya kolay dalmanıza sağlayacak çayları sizinle paylaştık. Bu çayları yatmadan en az bir saat önce tüketmeniz daha çok işe yarayacaktır. İşte uyumanıza yardımcı olacak çaylar...

Giriş Tarihi: 12.3.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 16:51
Uykuya yardımı olan çaylar bakın neler!

KEDİ OTU ÇAYI

Kedi otu, insomniayı tedavi etmeye yardımcı olan en önemli bitkilerden bir tanesidir. Bu bitkinin sinir sistemi hücrelerini düzenleyerek anksiyete seviyesini azaltan rahatlatıcı etkileri vardır.

SARI KANTARON ÇAYI

Doğal bir sakinleştirici etkisi vardır. Bu yüzden kantaron çayı antidepresan ve yatıştırıcı olarak kullanılabilir. Özellikle antienflamatuvar olan sarı kantaron, C vitamini içerir

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı hem hafifliğiyle hem de hoş kokusuyla sinir sistemine iyi gelir vetüketen kişiyi stresten uzak tutar. Papatyanın sakinleştiriciliğinin yanında, başka birçok faydası daha bulunuyor.

ÇARKIFELEK ÇAYI

Çarkıfelek çiçeği flavonoidler ve alkaloitler bakımından zengindir. Bir yandan sinirlerinizi gevşetirken, diğer yandan da kas elastikiyetinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu çayı içmek yerine aromaterapi olarak da kullanabilirsiniz.

LİMON OTU ÇAYI
Limon otu çayı, anksiyete ile ilişkili problemlerle mücadelede en etkili bitkilerden bir tanesidir. Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlayan limon otu çayını son öğününüzden sonra bir bardak içebilirsiniz.

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Uykuya yardımı olan çaylar bakın neler!
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