Uykuya yardımı olan çaylar bakın neler!

KEDİ OTU ÇAYI



Kedi otu, insomniayı tedavi etmeye yardımcı olan en önemli bitkilerden bir tanesidir. Bu bitkinin sinir sistemi hücrelerini düzenleyerek anksiyete seviyesini azaltan rahatlatıcı etkileri vardır.

SARI KANTARON ÇAYI



Doğal bir sakinleştirici etkisi vardır. Bu yüzden kantaron çayı antidepresan ve yatıştırıcı olarak kullanılabilir. Özellikle antienflamatuvar olan sarı kantaron, C vitamini içerir

PAPATYA ÇAYI



Papatya çayı hem hafifliğiyle hem de hoş kokusuyla sinir sistemine iyi gelir vetüketen kişiyi stresten uzak tutar. Papatyanın sakinleştiriciliğinin yanında, başka birçok faydası daha bulunuyor.

ÇARKIFELEK ÇAYI



Çarkıfelek çiçeği flavonoidler ve alkaloitler bakımından zengindir. Bir yandan sinirlerinizi gevşetirken, diğer yandan da kas elastikiyetinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu çayı içmek yerine aromaterapi olarak da kullanabilirsiniz.

LİMON OTU ÇAYI

Limon otu çayı, anksiyete ile ilişkili problemlerle mücadelede en etkili bitkilerden bir tanesidir. Sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlayan limon otu çayını son öğününüzden sonra bir bardak içebilirsiniz.