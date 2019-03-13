Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine iyi geldiği kanıtlanan süper besinler...

Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine iyi geldiği kanıtlanan süper besinler...

, yanlış beslenme veya bazı hastalıklar sebebiyle vücuttaki demir mineralinin yetersizliği anlamına gelmektedir. Dünyada en sık kansızlık yani anemi sebebi demir eksikliğidir. Demir eksikliği belirtileri farklı şekillerde ortaya çıkar. Çocuklar, gebeler ve emziren anneler özellikle Demir eksikliği risk grubundadır. Peki demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliği olan nasıl beslenmelidir? nelerdir? İşte tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası haberimizde...

Giriş Tarihi: 13.3.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 11:10
Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine iyi geldiği kanıtlanan süper besinler...

Dahiliye Uzmanı Dr. Güzin Oğuz Yıldırım, demir eksikliğinin yanlış beslenme veya bazı hastalıklar sebebiyle vücuttaki demir mineralinin yetersizliği anlamına geldiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı gereğince Hemoglobin'in (Hb) kadınlarda 12'den, erkeklerde 14'ten düşük olmasının kansızlık (anemi) olarak belirlendiğini ifade eden Dr. Yıldırım, "Dünyada en sık kansızlık sebebi demir eksikliğidir. İstatistiklere göre dünyada kadınların % 35'inde, erkeklerin % 20'sinde ve hamilelerin %50'sinde demir eksikliğine bağlı kansızlık görülmekle birlikte en sık gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliğine iyi geldiği kanıtlanan süper besinler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN