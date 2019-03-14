Karaciğer yağlanması belirtileri! Karaciğer yağlanması neden olur?

Karaciğer, insan vücudundaki en büyük iki organdan birisidir. Karaciğerin görevi vücuttaki bütün organlardan pompalanan kanın metabolizme etmek ve temizlemektir. Vücudumuza giren zararlı maddeleri temizler. Karaciğer yağlanması ise her 5 kişiden 1'inde görülen bir hastalıktır. Zamanında müdahale edildiği takdirde çok büyük sorunlar teşkil etmeyen bu hastalık tedavi edilmez ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Daha çok diyabet, kolesterol ve obezite hastalarında görülür. Karaciğerin üzerinde biriken yağlanma sonucunda oluşur. Peki, karaciğer neden yağlanır ve belirtileri nelerdir?

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDEN OLUR?

Karaciğer yağlanması birçok nedene bağlı olabilir. Karaciğer dengesinin bozulması sonucu fazla yağı vücuttan atamaz ve yağlanma başlar. Beslenme bozukluğu, hareketsizlik gibi unsurların etkili olmasıyla beraber bazı ilaçların yan etkileri sonucunda da karaciğer yağlanması oluşabilir. Vücut kitle endeksi olması gereken değerlerin üzerinde olan, insülin direncinin yüksek olduğu bireylerde de görülür. Ayrıca kolesterolün de fazla olması karaciğer yağlanmasına neden olmaktadır. Bununla beraber diğer nedenler şunlardır:

-Diyabet

-Fazla alkol kullanımı

-Çok hızlı kilo kaybı

-Şişmanlık (obezite)

-Sağlıksız ve yağlı beslenme düzeni

-Hareketsizlik

-Hazır ve paketli gıda tüketimi

-Karaciğer yağlanmasına neden olacak çeşitli ilaçlar

-Yüksek kolesterol

-Fazla karbonhidrat tüketimi

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTLİLERİ NELERDİR?

Karaciğer yağlanmasının birçok belirtisi vardır. En belirgin belirtilerinden birisi karaciğerin yağlanması sonucunda ağırlığının artması ve alt karına uyguladığı baskıdan dolayı karın ağrısına neden olmasıdır. Bir diğer belirti ise ani kilo kaybıdır. Kilo kaybı ile beraber güçsüzlük, halsizlik ve unutkanlık da ortaya çıkabilir. Cilt yüzeyinde ani deformasyon, ciltte kızarma, sivilcelenme, akne gibi rahatsızlıklar karaciğer yağlanması belirtisi olabilir. Terleme durumunda ter kokusunun ve nefesin çok ağır kokması, iştahsızlık ve fiziksel zayıflık, gözlerde kızarıklık ve sararma, hafızada bulanıklık, vücudun aniden sıcaklaması, erkeklerde genişlemiş göğüsler, avuç içlerinin kızarması ve mide bulantısı, karaciğer yağlanması belirtilerindendir.