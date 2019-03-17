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Yumurta kabuklarını sakın çöpe atmayın!

Yumurtanın vücudumuz için faydaları saymakla bitmiyor. Kahvaltılarımızın vazgeçilmez besini olan yumurtanın bir diğer faydası ise kabuğunda saklı. Yumurta kabuklarını çöpe atmayarak çeşitli alanlarda değerlendirebilirsiniz. En faydalı besinlerden bir olan yumurtanın kabuğu bakın hangi alanlarda kullanılıyor. İşte yumurta kabuğunun faydaları...

Giriş Tarihi: 17.3.2019 15:33
Yumurta kabuklarını sakın çöpe atmayın!

Kırılgan gibi görünen yumurta kabukları, oldukça katıdır ve organik materyalleri ile mükemmel kullanım alanlarına sahiptir. Yumurtalar yüksek miktarda amino asit ve DNA zincirlerinin korunma ve bakımı için önemli molekül gruplarından oluşurlar. İşte bu nedenle yumurta kabuklarını birçok alanda kullanabilirsiniz.

KIYAFETLERİNİZİ BEYAZLATIR

Kıyafetlerinizi beyazlatmakta zorluk çekiyorsanız, yumurta kabukları bu noktada yardımcınız olacaktır. Yumurta kabuklarını, bir tülbent ile sıkıca sarın ve kıyafetlerinizi beyazlatmak için çamaşır makinesinin içine koyun. Bu noktada beyazlarınızı, olduğundan beyaz gösterecek ve lekeleri kolayca çıkaracaktır.

BİTKİLERİNİZİ BESLEYİN

Bitkilerinizi sağlıklı besin kaynaklarından yararlanmasını istiyorsanız, yumurta kabuklarını kullanabilirsiniz. Bir bardak sıcak suyun içersinie yumurta kabuklarını koyun ve 5-10 dakika dinlendirin. Bahçenizi besleyip güçlendirmek için bitkilerinizi bu su ile 10-15 dakika sulayın.

EVDE DOĞAL TEBEŞİR HAZIRLAYIN

Yumurta kabukları ile çocuklarınız için doğal tebeşir hazırlayabilirsiniz. Bunun için bir kasede unu sıcak su ile karıştırın ve 1 yemek kaşığı ezilmiş yumurta kabuğu ekleyin. İyice karıştırın ve macun bir hale getirin. Eğer renkli olmasını istiyorsanız, istediğiniz renkte renklendiriciyi ekleyin ve tüm karışımı iyice karıştırın. Daha sonra bir kalıba dökün ve üç gün kurumasına izin verin. İşte doğal tebeşiriniz hazır!

BAHÇENİZİ ZARARLI BÖCEKLERDEN VE HAYVANLARDAN KORUYABİLİRSİNİZ

Çok sevdiğiniz bahçeniz, kemirgenler, salyangozlardan hatta kedilerden korumak istiyorsanız yumurta kabukları ile bahçenizi
kontrol altına alabilirsiniz. Yumurta kabuklarını ezip bahçenizin etrafına serpin. Ufak ufak zararlı böceklerin kaybolduğunu
göreceksiniz.

Sağlıklı diye tüketiyoruz ama bu gerçek şaşırtıyor!

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