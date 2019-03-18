Günde sadece 1 çorba kaşığı etkisi inanılmaz!

YAĞLARI YAKMAK İÇİN ZENCEFİL



Kas kütlesi veya su kaybetmed en yağlardan kurtulmak isteriz. Zencefil vücut üzerinde 'termojenik etki' denilen bir şeye sahiptir. Bu da vücut ısısında küçük bir artışa yol açar. Termojenik etki, sindiriminizi fazla çaba harcamadan yapmanızı sağlar. Zencefili diyetinize dahil etmek için bir bardak zencefil çayı içmeyi deneyin. Başka bir alternatif olarak ise, yemeklerinize zencefil tozu ekleyebilirsiniz.

METABOLİZMANIZI CHİA İLE DENGELEYEBİLİRSİNİZ

Lif dolu bir yiyecek daha… 2 çorba kaşığı chia yemek, gerekli lif alımının %40'ını tüketmiş olacağınız anlamına gelir. Bu sizi daha tok tutar, metabolizmanızı aktive eder ve bağırsaklarınızı düzenler.