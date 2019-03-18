Yemek yemeyi sevenlere müjde! Bu besinler hem sağlıklı hem mutluluk veriyor...

MUTLULUĞUN TEMELİNDE DOĞRU VE DENGELİ BESLENME YATIYOR

Besinlerdeki karbonhidratların vücuttaki serotonin ve dopamin gibi mutluluk hormonlarını artırdığı bilinmektedir. Aynı zamanda bazı vitamin ve mineraller de mutluluğa katkı sağlamaktadır. Hem vitamin ve minerallerden hem de faydalı kompleks karbonhidratlardan zengin, dengeli bir beslenme biçimi mutlulukla yakından ilişkilidir. Yani mutluluğun temelinde doğru ve dengeli bir beslenme yatmaktadır. Ancak gereğinden fazla yağ ve protein alınması, düzensiz beslenilmesi, öğün atlanması, karbonhidrat ihtiyacının hep basit karbonhidratlardan sağlanması durumunda olumlu etkilerden söz etmek çok mümkün olmamaktadır.