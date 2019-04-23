Adaçayı faydaları ile şaşırtıyor! Bakın mucizevi bitki adaçayı neye iyi gelir...

Ne demiş büyüklerimiz "Eğer dikmişsen adaçayını bahçeye, ne gerek var ölmeye!". Adaçayı saymakla bitmeyen faydaları ile vücudumuza ntepeden tırnağa yararlı mucizevi bir bitki. Peki adaçayının iyi geldiği hastalıklar nelerdir? Adaçayının faydalarından tam olarak yararlanmak için adaçayı nasıl demlenir bilmek gerekir. İşte adaçayı faydaları, adaçayı demlenme tavsiyesi ve kullanıma dair bilgiler...

ADAÇAYININ FAYDALARI

Adaçayı depresyona iyi gelir.

Adaçayı zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

Adaçayı beyin fonksiyonlarını geliştirir

Adaçayı bronşit ve astım belirtilerini hafifletir

Adaçayı karaciğeri temizler

Adaçayı idrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur

Adaçayı aşırı terlemeyi azaltır

Adaçayı stresi azaltır

Adaçayı sakinleştirir

Adaçayı menopoz sonrası belirtileri hafifletir

Adaçayı saçların beyazlamasını yavaşlatır

Adaçayı mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır

Adaçayı hafızayı güçlendirir

Adaçayı Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır

Adaçayı kan şekerini düşürür

Adaçayı dişeti iltihaplanmasına karşı kullanılır

Adaçayı ağız yaralarının tedavisinde kullanılır

Adaçayı sinirsel baş ağrısını hafifletir

Adaçayı safra kesesini çalıştırır

Adaçayı gargara suyu olarak kullanılır

Adaçayı boğaz ağrısını alır

Adaçayı yaşlılığı geciktirir.

Adaçayı selülit sorununu minimum seviyeye indirir.

Adaçayı sindirim sistemini korur ve ishale iyi gelir.

ADAÇAYI NASIL DEMLENİR?

Güneybatı Anadolu'da ve özellikle Muğla çevresinde adaçayı bitkisinin yapraklı dalları çay hazırlamada kullanılıyor. Bitkiye ve hazırlanan çaya adaçayı adı veriliyor. Adaçayı, Batı ve Güney Anadolu'daki kahvelerde bildiğimiz çayın yanında yaygın bir şekilde satılıyor.

Adaçayı iki farklı şeklinde demlenmektedir. Bunlarında birincisinde normal çay gibi demleniyor. Bu şekilde adaçayının tadı biraz acı oluyor. İkincisinde ise, küçük bir dal çay bardağına konup üzerine kaynar su ilave ediliyor. Yerel halk buna "dallı" adını veriyor. Böylece istediğiniz renk ve koku ortaya çıkınca dalı çıkarabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan adaçayının kokusu daha hafif ve içimi daha hoş oluyor.

Adaçayı demlemek için taze adaçayı veya kurutulmuş adaçayı yaprakları kullanabilirsiniz. 3 büyük çay bardağı için 8-10 taze adaçayı yaprağı veya tepeleme 1-1.5 çay kaşığı ufalanmış kuru adaçayı yaprağı yeterli olacaktır. Su kaynadıktan sonra ocağı kapatın veya ocağı iyice kısarak adaçayını atıp 5-7 dakika demlenmesini bekleyin. Beş dakikadan fazla demlenmesi tadının acıması nedeniyle pek tavsiye edilmemektedir.

ADAÇAYININ ZARARLARI

Adaçayı, her ne kadar yukarıda saydığımız ve bilinmeyen birçok faydası olsa da çok tüketiminde zararları olabilir. Sağlığımız için yararlı olan adaçayının zararlı bir hale dönüşebilir. Adaçayının sağlık açısından bir zararı bulunmuyor ancak günlük 2-3 fincandan fazla tüketimi, sağlık açısından ciddi anlamda tehdit oluşturabilir.

Ve ayrıca nane ailesine dahil olan otlara karşı alerjisi olan kişilerin, adaçayını çay şeklinde ya da yiyeceklere ekleyecek şekilde kullanmadan önce, mutlaka bir doktora danışmaları gerekmektedir. Aksi halde ciddi alerjik semptomlar yaşanması muhtemeldir.

ADAÇAYINI KİMLER TÜKETMEMELİ

Adaçayını çok düşük tansiyona sahip olanlar sık sık tüketmemelidir.

Sürekli ilaç kullananlara adaçayı kullanmaları tavsiye edilmez.

Şeker hastalarına adaçayı tüketimi tavsiye edilmiyor.