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Yaşamak için 6 ayı kalmıştı... Beynindeki 25 tane tümörü kendi etti!

kulağa bile korkuç geliyor. Talihsiz kadında ise 25 tane vardı ve doktorlar 6 ay ömür biçmişti... 'ın haberine göre 45 yaşındaki Heidi Spence, doktorlara karşı çıktı ve hangi ilaçların onun için işe yarayacağını tam olarak belirlemek için çığır açan yeni bir test yaptı...

Giriş Tarihi: 29.4.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 29.4.2019 17:27
Yaşamak için 6 ayı kalmıştı... Beynindeki 25 tane tümörü kendi tedavi etti!

Heidi Spencer, beyninde keşfedilen 25 tümörden sonra adeta bir dedektife döndü.

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Yaşamak için 6 ayı kalmıştı... Beynindeki 25 tane tümörü kendi tedavi etti!
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