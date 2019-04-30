Balgam, vücutta birikmiş olan ve kişilere zararı dokunan maddenin dışarı atılmasını hedefleyen bir çeşit salgıdır. Bu salgının dışarı atılmaması halinde kişilerde kalıcı ve sürekli öne gelen öksürüğe yol açabilir. Balgam boğazda birikebilir ve ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sorunların ilk başında ise tıkanıklık, boğazda tahriş, öksürük ve kusma hissi gelir. Balgamın dışarıya atılması için mutlaka doktor kontrolünde balgam söktürücüler kullanılmalıdır.

Balgam nasıl geçer?

- Elma kabukları zencefil, tarçın ve karanfil ile kaynatılır. Bir süre dinlendirdikten sonra içilir. (10 dk.)

- Ihlamur suyu içmeye devam edilir. Çünkü Ihlamur balgam söktürücü özellik taşır.

- Toz halindeki meyan kökü 1 bardak kaynar suya 1 çay kaşığı atılır. Demlendikten sonra içilir.

- Bal bir miktar limon ile sulandırılarak içilir.

- Ada çayı içmeye devam edilir.

- Havuç ve enginar balgam söktürücüdür.

- Antep fıstığı bal ile macun kıvamına getirilerek yenir.

- Çörek otu 1 bardak suda kaynatılarak ılıyınca içilir. ( 1 çorba kaşığı)

- Siyah turp oyulur, oyuğa bir miktar bal konur. Sabaha kadar beklenir. Sabah kalktığınızda turpun oyuğunda biriken ballı sıvı içilir.

Bebekler için uygulanabilecek balgam sökücü bitkiler nelerdir?

- Elma kabuklarının soyulduktan sonra, kabukların bir miktar kaynatılması ile yapılan çay azar azar verilir.

- Ihlamur suyu verilir.

- Adaçayı azar azar verilebilir.

- Havuç suyu içirilebilir.

- Çörek otu 1 bardak suda kaynatılır ve suyu ılıyınca içirilir.

Balgamlı öksürüğü kesmek için yapılması gerekenler

Buharlı su yöntemi

4 su bardağı suyu kaynatın. İçerisine bir çorba kaşığı deniz tuzu ekleyin. Su ılındığında burnunuzu bu su yardımıyla yıkayın.

Tereyağlı pekmez

1 su bardağı suyu tencereye atıp kaynatın. Daha sonra içerisine 1 çorba kaşığı pekmez, 1 çorba kaşığı da tereyağı ekleyin. Bu şekilde ocakta kaynadıktan sonra ılınmasını sağlayın. Ilııdıktan sonra aara ara için.

Limonlu su

Suyun içerisine sıkacağınız limon suyu da balgamı söktürmeye yaracak bir diğer önemli yöntemler arasında yer alır. Gün içerisinde içtiğiniz suyun içerisine ekleyeceğiniz birkaç damla limonun balgam söktürücü özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Sıcak su buharı

Buharlı sıcak duşta balgam söktürmeyi sağlayacak diğer önemli etkenlerdendir. Duşa girdiğinizde de buhardan faydalanacağınız gibi, tencerede de uygulayabileceğiniz bir diğer yöntemle de buhardan faydalanabilirsiniz.

Balgamlı öksürüğü gidermekteki en önemli amaç solunum yollarındaki tıkanıklığı giderip, öksürüğü de aynı anda azaltmak içindir. Balgamı aynı zamanda doğal tedavi yöntemleri ile de azaltabilirsiniz. Ancak bunun için balgam söktürücü bitkileri bilmeniz gerekir.