Baş dönmesine ne iyi gelir?

Baş dönmesi sadece çevredeki olaylar değildir. Denge bozukluğundan dolayı olan baş dönmeleri fiziksel hasarlara neden olabilir. Örneğin yere düşme hissi, yeri kayıyor şeklinde görme ve sallanma hissi.

Baş dönmesinin 3 nedeni vardır bunlar; Beyin sapı (beyincik) denge sistemini oluşturan yapılar arasındadır. Beyin sapındaki en ufak bir rahatsızlık kapma baş dönmesine neden olabilir. Örneğin; Damarlarda tıkanıklık, beyin bölgesinde kanama, tümör oluşumu ve sinir hastalıkları. 2. Neden iç kulakta oluşan rahatsızlıklardır.

İç kulak sorunları baş dönmesine neden olur

Baş dönmelerinin genel sebebi iç kulak iltihaplarıdır. Genellikle kulak sorunlarından dolayı baş dönmesi yaşandığı bilinmektedir. Kulak içi pislenmesi bile baş dönmesine neden olabilmektedir. Denge organı olan kulak en ufak bir hasar gördüğü an baş dönmesine neden olabilmektedir. İç kulakta sıvı oluşması, denge kanallarındaki kristallerin yerinden çıkması iç kulak hastalıklarındandır ve baş dönmesine neden olur. 3. Neden çevre cisimleri algılayan dokularda oluşan problemlerden dolayı meydana gelen baş dönmeleridir. Bunlar denge bozukluğundan dolayı oluşan baş dönmeleridir.

BUGÜN NELER OLDU

Zencefil içinde bulunan tanenler sayesinde denge sistemini güçlendirerek baş dönmesine iyi gelir.Alıç bitkisinde bulunan reçineler beyne giden damarları güçlendirerek kanama oluşumunu engeller.İçinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde baş dönmesini engelleyen kabak çekirdeği bağışıklık sistemini de güçlendirir.Sedef otun ferahlatıcı etkisiyle baş dönmesine iyi gelir.Cezayir menekşesinde bulunan pektin maddesi baş dönmesinden dolayı oluşan görme kayıplarına iyi gelir.Nanede bulunan vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini güçlendirerek baş dönmesine iyi gelir.