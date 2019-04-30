Baş dönmesine ne iyi gelir?

Baş dönmesi sadece çevredeki olaylar değildir. Denge bozukluğundan dolayı olan baş dönmeleri fiziksel hasarlara neden olabilir. Örneğin yere düşme hissi, yeri kayıyor şeklinde görme ve sallanma hissi.
Baş dönmesinin 3 nedeni vardır bunlar; Beyin sapı (beyincik) denge sistemini oluşturan yapılar arasındadır. Beyin sapındaki en ufak bir rahatsızlık kapma baş dönmesine neden olabilir. Örneğin; Damarlarda tıkanıklık, beyin bölgesinde kanama, tümör oluşumu ve sinir hastalıkları. 2. Neden iç kulakta oluşan rahatsızlıklardır.
İç kulak sorunları baş dönmesine neden olur
Baş dönmelerinin genel sebebi iç kulak iltihaplarıdır. Genellikle kulak sorunlarından dolayı baş dönmesi yaşandığı bilinmektedir. Kulak içi pislenmesi bile baş dönmesine neden olabilmektedir. Denge organı olan kulak en ufak bir hasar gördüğü an baş dönmesine neden olabilmektedir. İç kulakta sıvı oluşması, denge kanallarındaki kristallerin yerinden çıkması iç kulak hastalıklarındandır ve baş dönmesine neden olur. 3. Neden çevre cisimleri algılayan dokularda oluşan problemlerden dolayı meydana gelen baş dönmeleridir. Bunlar denge bozukluğundan dolayı oluşan baş dönmeleridir.