Boyun düzleşmesi neden olur?

Bu hastalık türü yorgunluğun, stresin ve aşırı düşünmenin neden olduğu bir hastalıktır. Boyun düzleşmesi, şekli C'ye benzeyen omurganın aşırı yüklenme, aşırı stres ve stres gibi nedenlerden dolayı omurganın I şeklini almasıdır. İnsan vücudundaki omurgaların belli bir duruşu ve şekli vardır, bu duruş ve şekil zamanla belirli nedenlerden dolayı farklılaşarak bazı rahatsızlıklara sebep olabilir…

Boyun bölgemizdeki ve bel bölgemizdeki içe doğru gerçekleşen kavis, bu anatomik doğal duruşun temelidir. Bu doğal duruşu sağlayan ise yumuşak ve özel disklerdir. Bu disklerin kayması ya da belli nedenlerden dolayı şeklini kaybetmesi az önce de belirttiğimiz gibi boyun düzleşmesine neden olmaktadır.

Boyun düzleşmesi nasıl anlaşılır?

Boyun düzleşmesinin en net belirtileri arasında kronik ağrılar ve boyun hareketlerinde zorluklar yer almaktadır… Boyuna alınan darbeler de bu hastalığın başlangıcı için uygun ortamı sağlamaktadır. Kronik ağrılar nedeniyle başvurduğunuz doktorunuz MR sayesinde sizlere sonucu net bir şekilde bildirecektir.

Hastalığın adından da anlaşılacağı gibi çekilecek MR'da boynun düz bir hal aldığı görülüyorsa, hastalık başlamıştır. Hastalığın nedenlerinden bahsedecek olursak; Uzun süre öne eğik bir şekilde oturmak, aşırı yük kaldırmak, yüksek ve sert yastıklar kullanmak, koltuk ve kanepe gibi rahatsız yerlerde başın uygun pozisyon almadan yaslanması gibi birçok etken hastalığın başlaması için uygun ortamı oluşturmaktadır.

Boyun düzleşmesi yaşamamak için ne yapılmalı?

Masa başında mutlaka dik oturun:

Özellikle masa başında çalışan kişilerin oturma pozisyonlarına dikkat etmesi gerekiyor. Omurga bir bütün olarak çalışıyor, sırt veya bel eğriliği boyun eğriliğini etkiliyor. Bu nedenle dik oturmayı sağlayıcı tedbirler alın; Oturduğunuz sandalye yüksekliği: ayaklarınız yere temas ettiğinde dizler 90 derece açı yapacak kadar yüksek olmalı. Sandalyenizin bel desteği yok ise mutlaka bel yastığı kullanın.



Monitörün üst kenarı kaşınızın hizasında olsun:

Dik oturduğunuzda kullandığınız bilgisayarın ekranının üst kenarı kaş hizanızda olmalı. Eğer monitör aşağıda kalır ise başınızı sürekli öne eğerek oturmak boyun düzleşmesine neden olabiliyor.



Oturduğunuz yerde özel egzersizler yapın:

Sürekli oturarak çalışıyorsanız her iki saatte bir ara vererek boyun güçlendirici egzersizler yapın.