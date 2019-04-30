Kefir nedir? Faydaları nelerdir?

Annelerin tercihi haline gelen kefir, çocukların bağışıklık sistemine katkı sağlamak için tüketilmektedir. Kefir, özellikle alerjik hastalıklara, enfeksiyonlara karşı vücudun korunmasını sağlamaktadır. Yetişkinlerde ise hafızayı güçlendirir ve vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin alınmasını sağlar.

KEFİRİN FAYDALARI NELERDİR?

Mide ülserine iyi gelir

Sindirim sistemine yönelik yaşanan hazımsızlık veya kabız gibi rahatsızlıklara iyi geldiği bilinen kefir, mide ülserine neden olan bakterilerin yok edilmesine yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kefirin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. İçerisinde bulunan yüksek kalsiyum ve magnezyum kemik sağlığını korur ve oluşabilecek kemik kaybını engeller. Kefir tüketenlerin bağışıklık sistemlerinin güçlendiği bilinmektedir.

Kefir doğal antibiyotiktir

Kefir, doğal antibiyotik olarak bilinir. Vücuda herhangi bir yan etkisi olmayan bu süt ürünü, penkreas ve gastrit gibi mide sorunları yaşayanların tüketmesi önerilmektedir.

Kilo vermeye yardımcı olur

Diyet yapanların tüketmesi önerilen kefir, kilo vermeye yardımcıdır. Tok tutma etkisi ve besleyiciliğiyle sağlıklı diyetin yardımcısı haline gelmiştir. Kan şekerini düzenler, tansiyonu düşürür.

Vücudu grip ve nezleden korur

Sık grip veya nezle olanların tüketmesi gereken kefir, grip mikrobundan vücudu korur. Mikropların azalmasını sağlar. Metabolizmanın kuvvetlenmesini sağladığı için grip mikrobuna karşı koymaktadır.

Kefirin mayası önemli

İçerisinde mantar ve çok sayıda bakteri bulunduran kefir, sütle fermante edilir. Fermante, sütün belli bir süre uyuması haline denir. Çocukların daha kolay içmeleri için aromalı kefirler de yapılmaktadır. Tadını sevmeyenlerin tercih ettiği aromalı kefirler aynı faydayı sağlamaktadır.

Evde kefir nasıl yapılır?

Evde kefir yapmak zor değildir. Yarım litre günlük süt, kefir mayası ve süzgeç ihtiyacınız olan malzemelerdir. Bir bardağın içerisine yarım litre sütü koyun, daha sonra kefir mayasını sütün içine ekleyin. Yaptığınız süt ve kefir mayası karışımın üstünü streç filmle örtün. Yaklaşık 2 gün mayaladığınız kefiri bu süreçte ışık almayan bir yerde bekletin. 2. Günün sonunda streçi açarak süzgeç yardımıyla sütü dökün. Ortaya çıkan katı madde olan kefiri başka bir kaba alın. Elde ettiğiniz kefiri rahatlıkla tüketebilirsiniz.