Kerevizin faydaları nelerdir?

Yeşil yapraklı sebzeler insan vücuduna birçok katkıda bulunur. Bunların başında kereviz sebzesi gelir. Sağlıklı beslenmenin anahtarı olarak adlandırılan kereviz düşük kalorili olması nedeniyle diyetlerin de vazgeçilmez yemeğidir. Kereviz, aynı zamanda birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. İçerdiği tohumlar vücut direncini arttırdığı için hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır.

KEREVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Böbrek sağlığı için kereviz tüketin

Kereviz, böbrek üstü bezlerin sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Kandaki pisliği vücuttan arındırır ve böbreklerin daha sağlıklı işlev sürmesine yardımcı olur.

Akne oluşumunu engeller

Düzenli kereviz tüketiminin akne oluşumunu engellediği gözlemlenmiştir. Cildin yağ dengesini sağlayarak cilt sağlığının korunmasına büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.

Karaciğer sağlığına destek olur

İnsan vücudunda en çok efor sarf eden organlardan biri olan karaciğer, kereviz tüketimiyle beraber daha sağlıklı işlevini sürdürmektedir. Karaciğerin yorgunluğunu aldığı bilinen kereviz aynı zamanda sarılığın giderilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Sağlıklı beslenmenin anahtarı

Kilo vermek isteyenlerin özellikle tükettiği sebze olan Kereviz, diyetlerin vazgeçilmez yemeği haline gelmiştir. Az kalorili olması ve tok tutuyor olmasından dolayı birçok kişinin diyet yaparken tercih ettiği sebzeler arasındadır.

Kan şekerini düzenler

Diyabet hastası olanların tükettiği kereviz, kan şekerini düzenler ve kan şekerinin kontrol altında kalmasını sağlar.

KEREVİZ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

- 2 adet orta boy kök kereviz (yaprak ve sap kısımlarıyla)

- 1 adet büyük boy kuru soğan

- 1 adet havuç

- 2 diş sarımsak

- 1 limonun suyu

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 su bardağı sıcak su

- 1 çay kaşı ğıtuz

- Yarım çay kaşığı tane karabiber

Kereviz çorbası tarifi

Soğanı yarım ay şeklinde doğrayın. Sarımsakları küçük parçalar halinde kesin. Kabuğunu soyduğunuz havucu, ince dilimler halinde kesin. Kabuğunu soyduğunuz kerevizleri küp şeklinde doğrayın. Ardından zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Doğranmış kuru soğan ve sarımsakları hafif renk alana kadar zeytinyağında soteleyin. İnce dilimlenmiş havucu katıp, karıştırın. Küp küp doğranmış kerevizleri ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Tencereye sebzelerin seviyesine gelecek kadar yaklaşık 3 su bardağı sıcak suyu katın ve kapağı kapalı şekilde 30 dakika kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan sonra tuz ve taze çekilmiş tane karabiber katıp, dilediğiniz baharatları ekleyin. Çorbanız taneli olduğu için blenderdan geçirin. Eğer kıvamı koyu olduysa 1 su bardağı sıcak su ekleyin ve biraz daha kaynatın.