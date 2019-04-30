Kiraz sapını doğru kurutabilmek çok önemlidir. Aksi halde çürüyebilir veya lezzetini kaybedebilir. Peki kiraz sapı nasıl kurutulur?

KİRAZ SAPI KURUTMA YÖNTEMİ

İstenilen miktarda kiraz sapını ayıklayın. Ardından geniş bir bez üzerine sapları dağıtın. Kiraz saplarını 2-3 gün boyunca güneş almayan bir yerde kurumaya bırakın. Kurutulan kiraz saplarını buz dolabı poşetlerinde değil de cam bir kavanozda saklayın.

Kiraz sapının faydaları nelerdir?

Kiraz sapı sadece zayıflamak için değil sağlığa katkı sağlaması için de kullanılmaktadır. Kadınların regli dönemlerindeki ödem atmalarına, dolaşım bozukluklarına, idrara çıkma zorluklarına gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinmektedir. Dolaşım sistemini doğrudan etkileyen kiraz sapı aynı zamanda sindirim sistemine de oldukça faydalıdır. Vücuttaki su birikimini dengeleyici özelliği olan kiraz sapı, ödem atıcı etkisi olduğu için vücudu rahatlattığı bilinmektedir. Vücuttaki toksinlerin sorunsuz bir şekilde atılmasını sağlar.

Vitamin ve mineral deposu

Kiraz sapı içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral bulundurur. Vücudun ihtiyacı olan mineralin alınmasını sağlar.

Böbreklere faydalıdır

Kiraz sapı böbreklerin temizlenmesini sağlar. İdrara çıkmakta zorlananların tüketmesi önerilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonunun da geçmesine yardımcı olur.

Cildi tazeler

Kiraz sapı cilde de iyi gelmektedir. Cildin daha parlak görünmesini ve canlı durmasını sağlar. Düzenli tüketilen kiraz sapı cilt sağlığına da katkıda bulunur.

Regli döneminde kiraz sapı nasıl kullanılmalıdır

Regli döneminde genellikle kadınların en büyük problemi vücutta oluşan şişliklerdir. Ellerin ayakların fazlasıyla şişmesi, vücutta ödem oluşması regli döneminin en rahatsız edici durumları arasındadır. Kiraz sapı tüketerek şişliklerin büyük ölçüde azalması mümkündür. Özellikle regli döneminden birkaç gün önce kiraz sapını kaynatarak suyunun içilmesi daha rahat bir regli dönemi geçirilmesini sağlamaktadır.

Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

Bir tencerenin içerisine bir buçuk bardak su koyun. İçerisine kiraz saplarını ilave edin ve ocağı kapatın. 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın. Demlenmiş olan kiraz sapı suyunu yemeklerden önce aç karnına için. Aç karnına içilmesi daha fazla önerilmektedir. Vücuttaki toksinlerin atılması aç karnına içilen kiraz sapıyla daha mümkün olacaktır.

Kiraz sapının çürümesi nasıl engellenir?

Kiraz sapını mevsiminde kuruttuktan sonra derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Derin dondurucuda saklanan kiraz sapları aynı tazeliğini koruyacaktır. İstenilen zamanda çıkartıp aynı şekilde kaynatıp çayı yapılabilir.