Papatya çayı faydaları nelerdir?

Yazın başlamasına yakın tarihlerde çiçek veren papatya, saplarına dokunmadan öğle saatlerinde toplanıp muhafaza edilebilir. Papatyanın birçok çeşidi mevcuttur. Ancak papatya çayı hazırlamak için matricaria recutita türü kullanılır. Papatya, serin ve güneş almayan bir alanda kurutulduktan sonra cam kavanozda saklanır. Toplama ve kurutma süreçleri, papatya çayının şifalı etkilerinden faydalanmak adına önemlidir. Bu aşamalarda yanlış teknikler uygulandığı takdirde vücuda sağladığı faydaların etkisi körelir.

Papatyanın raf ömrü, çiçeklerinin toplandığı tarihi takip eden 1 yıllık süreci kapsar. Raf ömrünü doldurmuş papatyanın kullanılması istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

PAPATYA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Sıklıkla tüketilen bitki çayları arasında yer alan papatya çayı, sinirlerin gevşemesini ve uykusuzluk probleminin giderilmesini sağlar.

Anason çayıyla benzer bir şekilde mide kramplarını gidererek sindirimi kolaylaştırır.

Östrojen hormonunun salgılanmasını artırarak adet döngüsüyle ilgili yaşanan düzensizlik probleminin önüne geçer.

Göz kapaklarında meydana gelen iltihabın ve kaşıntılı döküntülerin bitkisel tedavisi için bir pamuk yardımıyla ilgili bölgeye harici olarak papatya çayı uygulanabilir.

Papatya çayıyla yapılan gargara diş ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Papatya çayıyla yüzü yıkamak, cildin sağlıklı bir görünüme kavuşmasını mümkün kılar.

Temiz saça dipten uca doğru papatya çayıyla masaj yapıldığı takdirde saçlar parlaklık kazanır ve yumuşar.

Sinüzit ve nezle gibi solunum yollarını olumsuz yönde etkileyen hastalıkların etkisini azaltmak için papatya çayının buharı solunabilir.

Her gün düzenli olarak tüketilen papatya çayı kan şekerini dengeler. Şeker hastalığından ötürü meydana gelen göz rahatsızlıklarını önler.

PAPATYA ÇAYININ ZARARLARI NELERDİR?

Çiçeklere alerjisi bulunan kişiler, papatya polenine karşı gelişebilecek duyarlılıktan ötürü ortaya çıkması muhtemel reaksiyonlara karşı dikkatli olmalıdır.

Birçok çeşidi bulunan papatyanın hangi türlerinin kullanıma uygun olduğu bilinmeli, bilinç dışı bir tüketimden uzak durulmalıdır.

Papatyayla benzerlik gösteren ve papatya adı altında satılan piyasa çiçekleri, sağlık için zararlı maddeler içeriyor olabilir.

Papatya çayı, içeriği itibarıyla bazı ilaçların etkisini azaltabilir ya da ilaçlarla etkileşeme girerek olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple herhangi bir hastalık sebebiyle ilaç kullanılan dönemlerde papatya çayı tüketmeden önce uzman görüşü alınmalıdır. Aynı şekilde düzenli olarak ilaç kullanan kişilerin de papatya çayını uzman kontrolünde tüketmelerinde fayda var.