Pişiğe ne iyi gelir? Pişik neden olur?

Sıcak yaz aylarında aşırı terlemeyle ortaya çıktığı bilinen pişiğin tek nedeni sıcaklar olmayabilir. Başka sebeplerden dolayı da ortaya çıkan pişikten basit yöntemlerle kurtulmak mümkündür.

Kimyasal mendil kullanımı pişiğe neden olur

Kimyasal ıslak mendillerle yapılan temizlik aşırıya kaçıldığı zaman pişiğe neden olmaktadır. Fazla kullanımı önerilmeyen ıslak mendiller, deriyi tahriş edip pişik olmasına neden olmaktadır.

Sentetik iç çamaşırlara dikkat edilmeli

Pişik oluşumunu engellemek için pamuklu iç çamaşır kullanımı önerilmektedir. Saten, sentetik gibi kumaşlarla üretilmiş iç çamaşırları pişiğe neden olabilmektedir.

Dar kıyafetler pişiğe neden olabilir

Kıyafetlerin çok dar tercih edilmesi derinin baskı altında kalmasına neden olur. Fazla dar olan kıyafetlerin pişiğe yol açtığı gözlemlenmiştir. Özellikle yaz aylarında daha bol kıyafetlerin tercih edilmesi pişik oluşumunu engellemektedir.

Fazla kilo pişik nedeni

Fazla kilolu olan insanların büklüm yerlerinde daha fazla terleme meydana gelir. Bu terlemeyle beraber pişik oluşumu kaçınılmaz hale gelmektedir. Sadece koltuk altı, kasık bölgesi gibi yerlerde değil derinin katlandığı birçok yerde pişik meydana gelebilir.

Pişikten nasıl korunur?

Yetişkinlerde pişikten korunma yöntemleri aslında çok basittir. Vücudu kuru tutmak pişik oluşumunu engellemektedir. Fazla kiloları olanların ise vücudun katlanan yerlerini kumaşla ayırmaları önerilmektedir. Deri deriye değmediği takdirde pişik oluşumu engellenmiş olur.

Pişik olduktan ne yapmalı?

Pişik oluştuktan sonra belli başlı kremler kullanılabilir. Bu kremler tedavi edici ve mantar önleyici olmalıdır. Krem tedavisiyle beraber pudra da kullanılabilir. Pişikten dolayı oluşan kızarıklık ve yanma hissi bu şekilde ortaya kalkmaktadır.

Bebekler yetişkinlere göre pişiğe daha yatkındır

Bebekler, yetişkinlere göre daha fazla pişik olurlar. Ter bezleri tam olarak gelişmediğinden dolayı vücutları daha hassastır. Sıcak hava, kalın giysiler bebeklerde pişiğe neden olmaktadır. Hemen her bebekte meydana gelen pişikler, kullanılan bebek beziyle de doğrudan bağlantılı olabilir. Bebeğin tenine uygun bezin kullanılması pişik oluşumunu engelleyen faktörler arasındadır. Yetişkinlerde olduğu gibi bebeğin cildine uygun pişik kremi ve pudralar kullanılarak pişik geçirilebilir. Cildin temiz olması pişiğin daha kısa sürede geçmesine neden olmaktadır. Özellikle altı bezlenen bebeklerin ıslak mendille temizlenmesi yerine yıkanması uzmanlar tarafından önerilmektedir.