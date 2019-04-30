Rezene çayı, dereotunu andıran hafif keskin bir kokuya sahip olan bir çaydır. Rezenenin yaprakları ve tohumlarının toplanmasıyla elde edilen baharat da tüketilebilir. Hem baharat hem de çay olarak tüketilebilen rezeneyi, hem marketlerden hem de aktarlardan satın almak mümkündür. Vücuda birçok faydası olduğu bilinen rezene çayı rahatlama hissi verir, sindirim sistemini kuvvetlendirir ve bağırsakları düzenler.

Rezene çayının faydaları nelerdir?

- Rezene çayı, bir fincan tüketildiğinde dahi midede gelişen ekşime ve yanma problemlerine çözüme ulaşmasını sağlayabilir. Reflü, gastrit gibi şikayetler söz konusu olduğunda da uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen bitki çaylarından biri olan rezene çayı, aynı zamanda spazm giderici bir etkiye sahiptir.

- Rahimde meydana gelen kasılmaları engeller, regl döneminde yaşanan sancıların şiddetini azaltır. Regl döneminin daha rahat ve ağrısız geçmesini sağlar.

- Bebeklerde meydana gelen kabızlık probleminin giderilmesini sağlar ve bebeklerin daha rahat bir şekilde uykuya dalmalarına yardımcı olur. Gaz ve kabızlık problemi yaşayan bebekler için rezene çayının tercih edildiği bilinmektedir.

- Düzenli olarak tüketilen rezene çayı metabolizmayı hızlandırır. Vücudun yağ yakmasına destek olur ve daha hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlar.

- Rezene çayı, kan akışını düzenler ve bağışık sistemini güçlendirir.

- Doğal bir ağrı kesici olan rezene çayı, özellikle diş ve baş ağrılarını azaltır.

Rezene çayı nasıl hazırlanır?

Rezene çayı hazırlamak için 1 tatlı kaşığı kadar rezene baharatı kullanmak yeterlidir. Küçük bir tencerenin içerisinde kaynatılmış 1,5 su bardağı kadar suya ilave edilen rezene baharatını bir süre kısık ateşte kaynatın. Rezenin aroması suyla karıştıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve çayı birkaç dakika dinlendirin. Süzgeç aracılığıyla süzdüğünüz çayı servis edebilirsiniz. Rezene çayının daha lezzetli ve şifalı bir hale gelmesi için içerisine birkaç dilim limon eklenebilir. Kaynama aşamasında tencerenin içerisine küçük bir parça zencefil atmak da yine aynı şekilde çayın vücuda olan olumlu etkilerini artırır. Çayın tadını acı bulup tüketmekte zorlananlar ise içerisine bal ekleyerek tatlandırabilirler.