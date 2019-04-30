Saç kepeklenmesi neden olur? Saç kepeklenmesi nasıl geçer?

Özellikle şampuan değiştirmenin neden olduğu bilinen saç kepeği, birçok kişinin karşılaştığı bir saç sağlığı problemidir. Saç diplerinde beyaz pullanmalar ve kaşıntı yaşanmasına neden olan saç kepeği önemsenmesi gereken bir sorundur. Saç kepeği bazen uzun süreli bazen ise kısa süreli olabilir. Tamamen saç derisinin kişiden kişiye farklılık göstermesiyle alakalı bir durumdur.

Saç kepeklenmesi ciddiye alınmalıdır

Basit gibi görünen saç kepeklenmesi bazı durumlarda cilt hastalıklarının habercisi olabilmektedir. Saç kepeğinin geçmemesi veya boyut değiştirmesi durumda mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Doğru şampuan seçimi önemli

Şampuan kullanırken saç tipini tanıyor olmak çok önemlidir. Her şampuan her saça kullanılamadığı gibi saç kepeklenmelerine de yol açabilmektedir.

Saç kepeği neden olur?

Özellikle kuru bir cilde sahip olanların saç kepeği sorunu yaşadıkları bilinmektedir. Saçlara yeterince bakım yapılmaması da saç kepeklenmesine neden olmaktadır.

- Sedef hastalığının başlangıcı da saç kepeklenmesiyle karıştırılabilen bir durumdur. Daha kabuklu bir saç derisi oluşmaya başladığında mutlaka bir doktora gidilmesi gerekmektedir.

- Stres bütün vücudu etkilediği gibi saç derisini de etkileyen bir faktördür. Fazla stres saç kepeklenmesine neden olabilmektedir.

- Fazla yıkanan saçlarda saç kepeklenmesi yaşanması çok olası bir durumdur. Her gün saç yıkamak uzmanlar tarafından önerilen bir durum değildir. Her gün yıkanan saç derisi bir süre sonra tahrişe ve aşınmaya neden olur. Bu durum da saç kepeklenmesine yol açmaktadır.

- Saç spreyi, jöle gibi maddeler saç kepeği oluşumunda önemli rol oynar.

Saç kepeklenmesi nasıl engellenir?

Saç kepeği oluşumunu engellemek saçınıza iyi bakmaktan geçer. Saçlarınızı yıpratmadan düzenli olarak yıkanması kepek oluşumunun önüne büyük ölçüde geçilmesini sağlamaktadır.

- Temizlik ve hijyen dışında saça dışarıdan sürülen içinde kimyasal bulunduran maddelerin sürülmemesi önerilir.

- Güneş ışığının vücuda faydası ve zararları olduğu gibi saçınıza da fayda ya da zararları olabilir. Aşırıya kaçmamak koşuluyla güneş ışığı saçlarınıza iyi gelir ve kepek oluşumunu engeller. Fazla güneşe maruz kalan saçların daha da kuruduğu bilinmektedir. Zaman ayarlanması iyi yapılmalıdır aksi halde saçların kuruması kaçınılmazdır.

- Doktor kontrolünde çinko ve B vitamin takviyesi kafa derinizin dökülmesini ve kepek oluşumunu engelleyecektir. Doktorunuzun uygun gördüğü miktarda çinko ve B vitamin kullanımı saçta kepek oluşumunu engellediği bilinmektedir.

Saçlarınızı çok sıkı toplamayın

Fazla sıkı toplanmış saçların yıprandığı ve saç tellerinde kopmalar meydana geldiği bilinmektedir. Sıkı toplanmış saç derisi gerilir ve zarar görür. Saç derisinde aşınmalara sebep olur. Bu durumda saç kepeği problem yaşanması daha olasıdır.