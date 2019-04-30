Şeker hastalığına ne iyi gelir?

Neredeyse her 20 kişiden 2 kişide ortaya çıkan şeker hastalığı, çok sık karşılaşılan bir hastalık haline gelmiştir. Pankreas'ın salgıladığı hormonlar kan şekerini düzenler. İnsülin bu hormonların başında gelir. İnsülinin salgılanmaması sonucu hücreye girmesi gereken şeker giremez ve kanda kalır. Şeker hastalığının bu şekilde ortaya çıktığı bilinmektedir. Şeker hastalığı olanlar ne yapmalı?

ŞEKER HASTALIĞINA NE İYİ GELİR? ŞEKER HASTALARI NE YAPMALIDIR?

Bol su tüketilmeli

Yeterli sıvı alamamak kan şekerinin yükselmesine, böbrek sorunlarına yol açabilir. Yaz aylarında su tüketimini artırmak, diyabetliler için çok önemlidir.

Egzersiz yapılmalı

Sabah veya akşam, aşırı sıcak olmayan saatlerde, yemekten bir saat sonra yürüyüş, yüzme gibi egzersizlerin yapılması kan şekerinin kontrolünü sağlar ve kilo verme, kalp damar hastalıklarından korunma gibi faydalar getirir.

Ayak sağlığına dikkat edilmeli

Yazın terlik, açık ayakkabı kullanımı artar. Parmak arası terlikler diyabetlilerde ayak yaralarına neden olabilir. Ayaklarında duyu kaybı gelişmiş olan diyabetlilerin ayakkabı seçimine dikkat etmeleri, çıplak ayakla dolaşmamaları gerekir.

Cildinizi mutlaka

Cilt yazın da kışın da kurumaya meyillidir. Nemlendirici kullanılarak cildinizin kurumasını önleyin.

İlaçlar sıcağa maruz kalmamalı

Haplar, insülinler, kan şekeri ölçüm cihazları ve çubukları aşırı sıcaktan korunmalıdır, çünkü bozulurlar. İnsülin bozulduğu halde normal görünebilir.

Hipoglisemiden korunun

Egzersiz sıklık ve miktarının artışı, insülinin sıcak havada ciltten daha hızlı emilmesi gibi nedenlerle yazın hipoglisemi (kan şekerinin aşırı düşmesi) riski fazladır. Hipoglisemi belirtilerine karşı uyanık olun.

Dengeli ve sağlıklı beslenin

Ekmek çeşitleri kepekli, çavdar, yulaf, tam buğday unlu veya çok tahıllı tercih edilmelidir. Özellikle kahvaltıda ne kadar lif alınırsa, kan şekeri yükselmeleri de o kadar engellenebilir. Kahvaltıda protein kaynağı olarak peynir ve yumurta, elzem yağ asitleri içeren yağlı tohumlardan ceviz, badem, fındık ve zeytin mutlaka tercih edilmeli. İçecek seçimi ise çay, kahve, bitki çayı, taze meyve suları olmalıdır.

Stresten uzak durun!

Stresle baş etmemize yardımcı olan adrenalin, kortizol gibi hormonlar aynı zamanda insülin karşıtı etkiye sahiptir. Stresli durumda üretilen hormonlar vücudumuzda üretilen insülinin etkisini azaltıyor ve kan şekerinin yükselmesine neden olabilmektedir. Ayrıca stresi aşmaya çalışırken iştah artışı nedeni ile daha fazla gıda tüketerek de hem kilo artışı hem de kan şekerinde yükselme sorunları ile karşı karşıya kalınabiliyor. Diyabet hastaları stres durumunda kan şekerini daha sık izlemeli ve gerekli durumlarda tedavi değişiklikleri yapılmalıdır.