Ses kısıklığı nasıl geçer?

Ses kısılması, sesin kısmı kaybına denmektedir. Bu kısmı kayıp ortaya daha ince veya kalın bir ses tonu, çatallı veya fısıltı şeklinde bir ses çıkmasına neden olur.

Hayatının bir döneminde neredeyse birçok kişinin yaşadığı bir sorun olan ses kısılması çok fazla üstünde durulmayan bir sorundur. Aslında ciddiye alınması gereken bir sorun olan ses kısılması başka hastalıkların habercisi olabilir.

SES KISIKLIĞI NEDEN OLUR?

Ses kısıklığı genellikle üst solunum yolundaki bir enfeksiyondan kaynaklanmaktadır. Bu enfeksiyonun yanında ses kısılmasını arttıracak veya ona neden olacak başka faktörler de vardır;

Ses kısıklığının nedenleri

- Reflü

- Sigara içmek

- Sık sık kafeinli ve gazlı içecekler tüketmek

- Ses tellerini aşırı kullanmak

- Sert öksürük

Bu faktörler ses kısılmasına neden olmaktadır.

Ses kısıklığı nasıl tedavi edilir?

Ses kısıklığının tedavisi kişiden kişiye göre değişmektedir. Ses tellerindeki hasara göre bir tedavi planı uygulanmaktadır.

SES KISIKLIĞININ TEDAVİSİ

Ses kısıklığının tedavisi, ses kısıklığı yapan hastalığa göre değişir. Çünkü ses kısıklığı, bir hastalık değil, başka hastalıkların belirtisidir. Ses kısıklığı başka hastalıkların da habercisi olabilir. Bu nedenle ses kısıklığı yaşayanların buna neden olabilecek hastalıklara bakılması gerekmektedir. Ses kısıklığı tedavisi şu şekilde yapılmaktadır;

- Ses kısıklığı yaşayanların ses telleri iltihaplanmışsa genellikle bu ilaçla tedavi edilir. Doktorun uygun gördüğü düzeyde ve dozda kullanılan ilaçlar ses kısıklığını kısa sürede tedavi etmektedir.

- Bazı durumlarda ses kısıklığı bir tümöre bağlı olabilmektedir. Bu gibi durumlarda öncelikle tümörün tedavisinin yapılması önerilmektedir.

- Guatr ameliyatından sonra ses kısıklığı yaşanması çok olası bir durumdur. Oluşan bu sorun bazı sinir ve kas ameliyatı olunmasını gerektirmektedir.

Ses kısıklığı yaşanmaması için neler yapılmalıdır?

Ses kısıklığının en büyük etkenlerinden biri sigaradır. Sigara dumanı ses tellerinin ve gırtlağın tahriş olmasına neden olmaktadır. Bu nedenler sigara kullanılmaması ses kısıklığı yaşamamak için bir önlemdir.

BUGÜN NELER OLDU

Ses kısıklığı özellikle viral solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklandığı için sık sık ellerini yıkamanız gerekmektedir. Elleri gün içinde yıkamak solunum yolu enfeksiyonu oluşumunu önlemektedir