Sinüzit belirtileri nelerdir ve sinüzite ne iyi gelir?

Sinüzit, birçok kişinin yaşadığı bir sinüs problemidir. Çok fazla kişide görülen sinüzitin kesin tedavisi olmadığı ve tekrarlayabilen bir sağlık sorunu olduğu bilinmektedir.

Burun çevresinde ve kaş üzerinde bulunan kemiklerin içerisindeki hava dolu boşluklar sinüs olarak bilinmektedir. Mevsim geçişlerinde veya baika etkenlerden dolayı bazen şiddetli ağrı, geniz tıkanması ve nefes almakta zorluk çekmek gibi sorunlar ortaya çıkartabilir.

Sinüzitin belirtileri nelerdir?

Burun bölgesindeki enfeksiyonlar sinüsleri etkileyerek iltihap oluşmasına neden olur. Bu iltihaplanma vücutta bazı belirtiler göstermektedir. Baş ağrısı sinüzitin en belirgin belirtileri arasındadır. Ani ve belirli aralıklarla başın alın bölgesinin ağrıması, burun tıkanıklığı, nefes almakta zorluk geçmek gibi sorunlar sinüzit belirtileri arasındadır. Özellikle baş bölgesi hareket ettirildiğinde burun tıkanması ve ciddi baş ağrısı, ağız kokusu sinüzitin başlıca belirtileri arasındadır.

Mutlaka saç kurutulmalıdır

Sinüzit teşhisi konmuş kişilerin kendilerine çok iyi bakmaları gerekmektedir. Banyodan sonra ıslak saçla durmamak sinüzit için alınabilecek başlıca önlemler arasında yer almaktadır. Islak saç çoğu zaman sinüziti tetikler ve burun tıkanmasına neden olmaktadır.

Sinüzite ne iyi gelir?

Tarçın: Sinüzitten kaynaklanan baş ağrısını hafifletmek için faydalanabileceğiniz baharatlardan biri tarçındır. Bir yemek kaşığı tarçın tozunu su ile karıştırın. Ardından bir de yarım çay kaşığı sandal ağacı tozu ilave edin. Hazırladığınız karışımı alnınıza, özellikle gözlerin üst bölgesine sürün. Ağrının hafiflediğini hissedeceksiniz.

Tuzlu su: Burun tıkanıklığını açmak için tuzlu su çok işe yarayan bir yoldur. Sıcak su ile tuzu karıştırın ve bu karışımı iki burun boşluğunuza sıkın. Bu hem burnunuzu hem de başınızı rahatlatacaktır.

Naneli Buhar: Burnunuzu açmak ve rahatlatmak için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem naneli buhar solumaktadır. Bunun için bir tencerede su kaynatın. Kaynar suya nane yağı ve okaliptüs yağından birkaç damla damlatın. Başınızın üstüne bir havlu alarak bu yağların buharını burundan çekin. Buhar sinüs ağrılarının azalmasını sağlar.

Zencefil: Sinüs ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir. Zencefilin suyunu çıkarıp içebileceğiniz gibi toz zencefil ve süt macun yapıp alnınıza masaj yapabilirsiniz.

Sinüzit nasıl tedavi edilmelidir?

Sinüzitin tedavisi genellikle ilaçlı tedavidir. Cerrahi tedavi çok nadiren gerekebilir. Burun hijyenin çok iyi sağlanması gerekmektedir. Sinüzite yakalanmamak için soğuktan korunmak altın kural olarak bilinmektedir. Her gün burun düzenli olarak temizlenmelidir. Özellikle banyo yapıp sokağa çıktıktan sonra soğuğa maruz kalındığında sinüzite yakalanma riski artmaktadır. Fakat sinüzit tedavisiz bir hastalık değildir. Sadece basit olarak görünse de yine de ihmal edilmemesi gereken hastalıklardan biridir.