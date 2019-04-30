Sırttaki sivilceler nasıl geçer?

Cilt problemlerinin başında sivilce gelmektedir. Yüzde çıkan sivilceler dışında sırtta çıkan sivilceler de insanı bir o kadar rahatsız edebilir.

Sırtta neden sivilce çıkar?

Sırtta çıkan sivilcelerin nedeni de bakterilerden ve ciltteki gözeneklerin tıkanmasından kaynaklanmaktadır. Tıpkı yüzdeki gibi sırtta çıkan sivilceler de cildin yağlanmasından kaynaklanır. Ölü deri hücreleri bakterilerle de birleştiğinde gözeneklerin tıkanmasına neden olur. Bu yüzden sırtta da sivilceler çıkamaya başlamaktadır.

Karaciğer rahatsızlıkları sırtta sivilce çıkmasına neden olan etkenler arasında yer alır. Bunun dışında dar kıyafetler, sağlıksız ve dengesiz beslenme, fazla yağlı besin tüketimi, stres ve hormonel değişimler de sırtta sivilce çıkmasına neden olmaktadır.

Sırtta çıkan sivilceler hastalık belirtisi olabilir

Sırtta çıkan sivilceler kesinlikle önemsenmelidir. İnatçı ve sürekli tekrarlayan sivilce oluşumları bazı kistlerin habercisi olabilir. Bu gibi olağan dışı durumlarda mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Geçmeyen sivilceler aynı zamanda insülin direncinin artmış olabileceğinin habercisi olabilir. Sivilce problemleri ergenlik çağını geçtikten sonra daha fazla dikkate alınmalıdır.

Sırtta çıkan sivilceler nasıl geçer?

Öncelikle bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Bunun dışında evde basit bir şekilde uygulanabilecek yöntemler de vardır.

Elma sirkesi

Elma sirkesi, birçok cilt sorununda kullanılan doğal yöntemlerden biridir. Yüzde çıkan sivilceler için de kullanılan elma sirkesi aynı şekilde sırtta çıkan sivilceler için de kullanılabilir. Antibakteriyel özelliği olan elma sirkesi gözeneklerin temizlenmesine, cildin fazla yağdan kurtulmasını sağlamaktadır. Elma sirkesini 1 bardak suyun içine 2 çay kaşığı kadar koyup karıştırdıktan sonra sırttaki sivilcelerin üstüne sürebilirsiniz.

Çay ağacı yağı etkili bir yöntemdir

Çay ağacı yağı sivilcelerin geçmesinde kullanılan bir yağdır. Sırttaki sivilcelere de kullanılabilen bu yağ sivilcelerin üzerine sürüldüğünde anında cilde nüfuz eder ve sırtta çıkan sivilcelerin kısa sürede kurumasını sağlar. 1-2 damla çay ağacı yağını pamuğa ya da kulak çubuğuna damlatıp sivilcelerin üzerine sürüp 20 dakika sonra durulayın. Çay ağacı yağı sivilce problemi yaşayanların kurtarıcısı olarak bilinmektedir.

Zerdeçal

Sivilcelere neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olan antibakteriyel özelliğe sahip olan zerdeçal da sırtınızdaki sivilcelerden kurtulmak için etkili bir yöntemdir.

Limon

Limon da sırtınızdaki sivilcelere karşı oldukça etkilidir. Limonda bulunan doğal asit sayesinde, vücudunuz ölü hücrelerden arınır, gözenekler açılır ve sırtta da akne üreten bakterileri ciltten uzaklaştırır.