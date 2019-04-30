Yaban mersininin faydaları nelerdir?

YABAN MERSİNİ NELERE İYİ GELİR?

Göz sağlığına destek olur

Yaban mersini tüketimi ülkemizde çok fazla yaygın değildir. Fakat son zamanlarda özellikle sağlığa olan faydası nedeniyle birçok uzman tarafından önerilen bir besin haline gelmiştir. Göz sağlığına etkisi olduğu bilenen yaban mersini, görme bozukluklarını azalttığı gözlemlenmiştir.

Kalp sağlığı için yaban mersini tüketin

Yaban mersini içindeki özlerin damarların sertleşmesine, dolaşımın iyileşmesine ve kan akışının düzenlenmesine yardımcı olduğu bilinmektedir. İçerisinde yer alan antioksidanlar sayesinde kan basıncını düşürücü etkisi vardır.

Hazımsızlık problemini ortadan kaldırır

Yaban mersini, bağırsak problemlerinin çözümü haline gelmiştir. Düzensiz bağırsak işlevlerinin normale dönmesine yardımcı olduğu bilinen yaban mersini, ishal hazımsızlık ve mide bulantısına iyi geldiği bilinir.

Şeker hastalığını önleyici etkisi vardır

Bilimsel araştırmalar, yaban mersininin şeker hastalığının başlarında tüketilmeye başlandığında iyileştirme belirtisi gösterildiği gözlemlenmiştir. Kesin bulgular olmadığı ve yaban mersini üzerinde araştırmaların devam ettiği, olumlu sonuçlar görüldüğü bilinmektedir.

Yaban mersininin böbrek yetmezliğini önleyici etkisi vardır

Yaban mersininin bir başka etkisi de böbreklerde oluşabilecek hasarlara karşı vücudu savunmasıdır. Üre, kan, keratinin gibi değerleri normalleştirmeye yardımcı olduğu gözlemlenen yaban mersini düzenli tüketimde böbrek yetmezliğinin önüne geçtiği bilinmektedir. Vücuttan fazla ve ağır metallerin de atılmasına yardımcı olan yaban mersini böbrek sağlığına faydalıdır.

Yaban mersini nasıl tüketilmelidir?

Yaban mersini birkaç farklı şekilde tüketilebilir. Taze veya toz halinde kullanılabilen yaban mersininin reçeli de yapılmaktadır. Çay olarak da içilebilir veya kek yapımında kullanılabilir. Oldukça lezzetli olan yaban mersini tercihe göre kurutulmuş haliyle de tüketilebilir.

Yaban mersini çayı nasıl yapılır?

Yaban mersini çayı yapmak için bir cezveye yaban mersinini koyup kaynatın ve 5 dakika kadar demlenmesi için kısık ateşte bekletin. 15-20 dakika sonra çay içilmeye hazır olacaktır. Demlenmesi oldukça basit faydası bir o kadar fazla olan yaban mersini çayı aynı zamanda hafızayı da güçlendirmektedir. Antioksidan etkisi bulunduğu bilinen yaban mersini çayı, kanser hücreleriyle savaştığı, vücut direncini arttırdığı bilinmektedir. Yaban mersini çayı sıcak içildiği gibi aynı zaman da soğuk da içilebilmektedir.