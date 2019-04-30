Yüksek tansiyona ne iyi gelir?

Tansiyon yükselmesi durumunda hastanın sakin bir ortama alınması önemlidir. Psikolojik görünümler tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Hastanın sakinleştirilmesi bazen tansiyonun tamamen düzelmesini sağlayabilir. Ancak buna rağmen tansiyon düzelmiyorsa o zaman ilaç tedavisine geçilmesi gerekir.

En sık uygulanan basit tedavi halk arasında ''dil altı'' denilen bir tansiyon ilacının dil altı verilmesi veya çiğnetilmesi şeklindedir. Bu da tansiyonun düşmesi için son derece etkili bir yöntemdir. Sadece bir tablet çiğnemek yeterli olmayabilir. 24 saat içerisinde 5-6 tablete kadar çıkılması gerekebilir. Bu miktar mutlaka doktora danışarak alınmalıdır.

Belirtileri çok azdır

Hipertansiyon hastalığı maalesef çoğu hasta da hiçbir şikayete yol açmamaktadır. Şikayetlerin başında baş ağrısı gelir. Tabi ki her baş ağrısı yüksek tansiyona bağlı değildir. Yüksek tansiyon hastalarında ortaya çıkan baş ağrısının yeri çok tipiktir. Ense kökünde ağrı yapar. Şakaklarda veya üstte bir baş ağrısı nadiren yüksek tansiyona bağlıdır. Dolayısıyla bir bireyin ense ağrısı varsa mutlaka tansiyonun ölçülmesi gerekir.

Yüksek tansiyonda nelere dikkat edilmeli?

Hipertansiyon hastaları eğer ilaç kullanıyorlarsa bu ilaçları düzenli kullanmaya son derece dikkat etmeliler. İlaç dozunu atlamamaya çalışmalılar, eğer günde 2 diyorsa günde 2 kez almalılar. İki tane ilaçları varsa ikisini birden almalılar. Farklı günlere bırakmamalılar. Dolayısıyla disiplinli ilaç kullanımı çok önemlidir.

Burun kanamasına dikkat

İkinci sık görülen şikâyet burun kanamasıdır. Bu da nadir görülen şikâyetlerden birisidir. Her burun kanaması şikâyeti olan hastaya mutlaka hipertansiyona bakmak gerekir.

Fazla kilosu olanlar risk altında

Eğer kilolularsa mutlaka kilo vermelidirler. Çok sodyum tüketiyorlarsa sofra tuzu veya çok sodyum içerden gıdaları çok tüketiliyorsa azaltılması gerekir.

Tansiyon belirli aralıklarla ölçülmeli

Yüksek tansiyon hastalarının bir tansiyon aleti edinmesi gerekir. Bilekten ziyade koldan ölçen bir alet olabilir. Genellikle ilaçlarını almadan önce hastaların tansiyonunu ölçmesi tavsiye edilir. O dakikada dahi hastanın tansiyonu 50 ise hastanın tansiyonu iyi kontrol altında demektir.

Yüksek tansiyon yani hipertansiyon hastaları, tansiyonlarını dengelemek için kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi minerallerden zengin yiyecekleri almalılar. Özellikle potasyumdan zengin muz gibi ya da koyu yeşillerden tüketilirse yine tansiyon daha düzenli olacaktır.

Yüksek tansiyon hastaları, süt ve yoğurt gibi kalsiyumdan zengin yiyecekleri de tansiyon dengelemek için çok rahatlık ile bolca tüketebilirler.