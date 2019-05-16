İspanyol doktorlar deri hastalığı için geldi

Şişli Nişantaşı'ndaki Koral Klinik'te yapılan tanıtım toplantısında NaturamedMBS'nin Türkiye'ye getirdiği cihaz hakkında bilgi veren Estetik Tıp Doktoru Dr. Alejandra Mendez De Vigo, Fotoage'in cilt sorunlarının yanı sıra kozmetik estetik uygulamalarda da kullanılmaya başlandığını belirtti. De Vigo, "Bu alanda bir ilki gerçekleştiren Fotoage&Skin Ox; Fototerapi sistemini cilt yenileyici ve tedavi edici ajanlarla birleştirerek Fotobiyodinamik Tedavi'yi geliştirdi. İşlem dört alanda kullanılıyor: yenilenme-kırışıklıkları giderme, akne tedavisi, leke tedavisi ve Kırmızı Yüz/Rosasea tedavisi. Sistemin en büyük avantajı ise dört mevsim uygulanabilen, dinlenme süresi gerektirmeyen bir işlem olması." dedi.





De Vigo şöyle devam etti: "Fotobiyodinamik Tedavi; 2 unsurdan oluşuyor; 1) Her bir rengi farklı bir cilt sorununu tedavi edecek nitelikle, farklı dalga boyu ve yüksek yoğunlukta çalışan diod ışık sistemi kullanan ve bu ışıkların cilde geçirgenlerini artıracak özelliklere sahip Fotoage maskesi 2) Hedeflenen tedaviye uygun foto duyarlandırıcı içeriklere sahip Skin Ox ürünleri Cildin sorunu/ihtiyacına göre seçilen Fotoage tedavisi 45 dk. ila 1 saatten oluşan ve haftada bir uygulanan 4 seanstan oluşuyor. 1 ay zarfında tedavi tamamlanırken kimi ekstrem vakalarda tedavi 6-8 seans sürebiliyor. Hiçbir dinlenme süreci gerektirmeyen, ağrı, acı, morluk, iz ve ödem oluşturmayan işlemden sonra çok gerekmedikçe aynı gün makyaj yapmamak ve cildi güneşten korumak yeterli oluyor. "