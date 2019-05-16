Uzmanlar uyardı! Bu besinler baş ağrısına sebep oluyor

BESİNLERDE BULUNAN, BAŞ AĞRISINDAN SORUMLU KİMYASALLAR

Besinler, içerdikleri bazı maddelerin vazokonstriktör veya vazodilatör özelliklerinden dolayı sinir yollarını etkileyerek ağrı oluşturabilmektir. Besinlerde bulunan, baş ağrısından sorumlu kimyasallar; tiramin, histamin ve feniletilamin gibi aminler, monosodyum glutamat, nitrat, nitrit, alkollü içecekler ve kafeindir. Ayrıca magnezyum ve kasımpatının serotonin reseptör aktivitesi üzerindeki etkisi; koenzim Q10 ve riboflavinin oksidatif metabolizmadaki etkisi ve öksürük otunun anti-enflamatuvar etkisinden dolayı migren gelişimini engellemede önemli rol oynamaktadırlar.