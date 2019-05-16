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Uzmanlar uyardı! Bu baş ağrısına sebep oluyor

bazı günler günlük hayat kalitemizi etkileyerek günümüzün kötü geçmesine neden olabiliyor. Baş ağrılarının en zoru ise atakları oluyor. Migren çeşitli faktörlerle ortaya çıkabilmektedir. Farkında olmadan tükettiğimiz besinlerde migran ataklarını beraberinde getirebilir. Diyetisyen Sezen Çetinkaya konu hakkında bilgiler verdi. Peki migrene sebep olan nelerdir? Migren ağrısı çekmemek için hangi besinlerden uzak durmalıyız. İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 16.5.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 11:18
Uzmanlar uyardı! Bu besinler baş ağrısına sebep oluyor

BESİNLERDE BULUNAN, BAŞ AĞRISINDAN SORUMLU KİMYASALLAR

, içerdikleri bazı maddelerin vazokonstriktör veya vazodilatör özelliklerinden dolayı sinir yollarını etkileyerek ağrı oluşturabilmektir. Besinlerde bulunan, baş ağrısından sorumlu kimyasallar; tiramin, histamin ve feniletilamin gibi aminler, monosodyum glutamat, nitrat, nitrit, alkollü içecekler ve kafeindir. Ayrıca magnezyum ve kasımpatının serotonin reseptör aktivitesi üzerindeki etkisi; koenzim Q10 ve riboflavinin oksidatif metabolizmadaki etkisi ve öksürük otunun anti-enflamatuvar etkisinden dolayı gelişimini engellemede önemli rol oynamaktadırlar.

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Uzmanlar uyardı! Bu besinler baş ağrısına sebep oluyor
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