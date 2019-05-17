Vücudunuzdaki benlere dikkat!

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, Türkiye'nin 2013 yılından itibaren her yıl mayıs ayı içinde düzenlenen bu projede yer aldığını belirtti.

Euromelanom projesi kapsamında tamamen gönüllük esası ile belirlenen gün veya günlerde ücretsiz deri kanseri taramasını içeren bir kampanya düzenlendiğini vurgulayan Çalıkoğlu, "Bu yıl Euromelanomun Türkiye ayağı derneğimizin desteği ile gerçekleştirilecek. Kampanya kapsamında gönüllü dermatologlarımız 20 Mayıs -31 Mayıs tarihleri arasında 22 ilimizde hizmet veren 36 hastanede ücretsiz ben taraması yapacak." dedi.

Kanserli ben nasıl anlaşılır? Benlerin şekli ve rengi ipucu veriyor

Kampanya finansmanının tamamını derneğin karşıladığını, herhangi bir firmadan sponsorluk alınmadığının altını çizen Prof. Dr. Çalıkoğlu, şunları söyledi:

"Ben taramasındaki amacımız, ileride deri kanserine (melanom) dönüşecek benlerin erken teşhisini sağlamak. Erken teşhis olursa, kötüye dönebilecek benleri alarak deri kanserlerini önlemiş oluruz".

ÇİRKİN ÖRDEK YAVRUSUNU ARIYORUZ

Benlerin teşhisi konusunda bilgi aktaran Prof. Dr. Çalıkoğlu "Biz burada büyüyen, simetrisi bozulmuş, renk bütünlüğü olmayan benlere dikkat edeceğiz. Bazen çok sayıda beni olan insanlar bunu fark edemeyebiliyor. Diğer benlere göre simetrisi bozuk, renginde bozukluk olan, hızlı büyüyen değişik benleri dermatoskopi cihazı ile yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü bu formdaki benler ileride kansere yani melanoma dönüşebilirler. Yani benler arasındaki çirkin ördek yavrusunu arıyoruz." dedi.

Erken teşhisin hayat kurtardığına da işaret eden Çalıkoğlu, bu yıl 22 ilde, 36 merkezde yürütülecek projenin, bundan sonra her yıl Tüm Türkiye'de yürütülmesi için faaliyetlerini sürdüreceklerini de kaydetti.

TEŞHİS İÇİN 'İNKARIN ÜSTESİNDEN GELMEK' ÖNEMLİ

Haziran ayında okulların tatile girmesi ile beraber yaz tatili öncesi dikkat çekmek için ben taraması yapıldığını belirten Euromelanom Türkiye Başkanı Prof. Dr. Nahide Onsun bu yıl "inkarın üstesinden gelmek" temasıyla yola çıktıklarını belirtti. Prof. Dr. Onsun yaptığı açıklamada hastaların genellikle benlerinde farklılık gördüğü halde 'bir hastalık çıkar korkusu' ile doktora gitmediğini belirterek şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarda insanların büyük bir kısmının deri kanserlerini gördüğü halde hekime müracaat etmediği belirlendi. Sadece melanom değil diğer deri kanserlerinde de bu durum söz konusu. En çok görülen bazal hücreli karsinom. Küçük bir yara ya da sivilce şeklinde başlar. Yıllarca ihmal edilir. Halbuki erken aşamada başvurulduğu zaman metastaz yapmayan son derece basit bir tümör. Onu bile maalesef halkımız ihmal ve inkar ediyor. Çocuklukta geçirilen güneş yanıklarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü melanomun tarihçesi çocukluğumuzda başlar."

GÜNEŞ KORUYUCULAR

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Sema Karaoğlu da güneşin cilt üzerindeki etkileri hakkında bilgi vererek, "Güneş ışınları akne, ekzema, sedef, raşitizm gibi bazı deri hastalıkları için faydalı olurken bazı deri hastalıkları ve deri lezyonları için ciddi risk oluşturabilir. Kanserleşme riski olan bazı deri hastalıklar, yanık skarı olan deri alanları ve benler, uzun süreli güneş teması sonrasında ciddi risk altındadırlar. Cilt kanserlerinin ve ben kanserlerinin görülme sıklığı düşünüldüğünde güneşten korunmanın önemi ortaya çıkar.

Ultraviyole ışınları dalga boylarına göre A, B ve C olarak adlandırılırlar. UVC nin tümü, UVB nin yüzde 90 ı, ozon tabakası, su buharı, O2 ve CO2 tarafından tutulur. Yeryüzüne ulaşan UV nin çoğu UVA birazı da UVB dir. Güneş koruyucular UVA ve B ye karşı korurlar. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde gelişen güneş yanıkları ileride oluşabilecek deri kanserleri yönünden çok risklidir. Özellikle deride hiçbir emilimi olmaması açısından mineral filtreli koruyucuların gebe ve çocuklara kullanılması önerilir.

Deri kanserlerinin oluşumunu önlemek ve sıklığını azaltmak amacıyla, güneşten korunma hakkında bilgi sahibi olmak, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde 11-16 arası güneşe maruz kalmamak ve güneş koruyucu kullanma alışkanlığı kazanmak önemlidir." dedi.

Türk Dermatoloji Derneğinden yapılan sunumda şu bilgiler kaydedildi:

Her yıl dünyada 132 bin melanom kanseri ve 3 milyon melanom dışı cilt kanseri teşhis edilmektedir.

Teşhis edilen kanserlerin 1/3'ü cilt kanseridir.

IPSOS'UN YAPTIĞI ÇALIŞMAYA GÖRE

23 ülkeden 20.000 kişi katılmış ve bu kişilerin %88'i güneşten korunmamanın deri kanseri riskini artırdığını kabul etmiş.

Ancak yüzde 18'i güneşten korunduğunu ifade etmiştir.

Araştırmaya katılanların yüzde 87'si çocuklarına sıklıkla güneş kremi kullandıklarını söylemiştir.

DÜNYA GENELİNDE 1.300 DERMATOLOĞUN KATILDIĞI ÇALIŞMANIN SONUÇLARINA GÖRE:

Hastaların:

Yüzde 49'u 3-6 ay

Yüzde 39'u 7-12 ay

Yüzde 14'ü 1 yıl gecikme ile tedaviye başvuruda bulunuyor.

Güneşten korunmanın sadece yaz tatillerinde değil, diş fırçalamak gibi her gün yapılan bir alışkanlık haline getirilmesi şart.

Erken tanı alan deri kanserleri tedavi edilebilir.

Büyüyen, simetrisi bozulmuş, renk bütünlüğü olmayan benlere dikkat et.