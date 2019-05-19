Kajunun faydaları nelerdir? Kaju fıstığı hangi hastalıklara iyi gelir?

Kaju fıstığı, uzun zamandan beri Brezilya'ya özgü lezzetli bir yiyecektir. Daha yakın zamanlarda, kaju narin lezzeti ve sağlığa olağanüstü yararları için tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Üreticiler her zaman kabuğu soyulmuş halde kaju fıstığı satarlar, çünkü kabuğun bir kısmı tüketim için güvenli olmayan bir reçine içerir. Bununla birlikte, çeşitli lezzetlerle baharatlanmış çiğ kaju fıstığı, kavrulmuş kaju fıstığı veya sade kaju fıstığı satın almak mümkündür. Bu, onları aperatif olarak veya salatalara, smoothie'lere, kızartmalara ve diğer öğünlere ek olarak kullanabileceğiniz anlamına gelir. Her kaju yediğinizde, onları diğer fındıklardan ayıran inanılmaz sağlık avantajlarından yararlanırsınız. Peki, kaju fıstığının faydaları nelerdir? İşte kajunun sağlığa yararları...

KALP HASTALIKLARINI ÖNLER

Kaju fıstığı, vücudumuz için yağda çözünen vitaminleri (vitamin A, D, E ve K) emmek için gerekli olan ve beynin ve kanın pıhtılaşmasının gelişimi için hayati önem taşıyan yağ asitlerini üreten temel bir sağlıklı yağ kaynağıdır. . Bu sağlıklı yağlar, tekli doymamış yağları (MUFA) ve çoklu doymamış yağları (PUFA) içerir. Kalp sağlığına destek olurlar ve şeker hastalarında bile uygun miktarda tüketilirlerse kötü kolesterolü (LDL kolesterol) azaltmaya yardımcı olurlar.

SAĞLIKLI KASLAR VE SİNİRLER

Kaju fıstığı, kemiklerin, kasların, dokuların ve vücudun organlarının sağlıklı gelişimi için hayati önem taşıyan iyi bir magnezyum kaynağıdır.

DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Kaju fıstığı çok düşük miktarda şeker içerir ve zararlı kolesterol içermez, bu da diyabetik hastaların tüketmesi için güvenlidir. Hatta tip 2 diyabet riskini azaltmada yardımcı olurlar.

KANSERLE MÜCADELEDE ETKİLİ

Araştırmalar, anakardik asitler, kardanoller ve kaju fıstığı içeren kardiyollar gibi antioksidanların zenginliği tümör ve kanser yok etme tedavisi gören kişiler için etkili kıldığını göstermiştir.

RBC OLUŞUMUNU TEŞVİK EDİYOR!

Kaju bakır bakımından zengindir, bu da demir miktarını düzenler, kırmızı kan hücrelerinin (RBC) oluşumuna yardımcı olur ve kemiklerin ve bağışıklık sisteminin sağlıklı tutulmasında öncü rol üstlenir. Ayrıca, vücudun sinir ve iskelet sistemi için hayati öneme sahiptir.

Kemik ve Ağız Sağlığını destekler

Kaju fıstığı, dişlerin ve kemiklerin sağlıklı gelişimi için gerekli olan fosforu sağlar. Fosfor ayrıca protein sentezine, karbonhidrat ve yağların emilimine ve hücresel sağlığın korunmasına yardımcı olur.

