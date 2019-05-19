Kestanenin faydaları nelerdir?

Kestane tam bir lif, mineral, iyi yağ asitleri, vitamin, besleyici ve antioksidan madde deposudur. Bu yüzden şifa deposu olarak bilinmektedir.

Kan şekerini düzenler

Kestane, lif zengini bir besin olduğu için diyabetin önlenmesinde ve yönetilmesinde çok etkilidir. Kestane gibi lifli yiyeceklerin glisemik endeksi düşüktür. Bu da kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağladıkları anlamına gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kestanenin yapısında bulunan C vitamini ve diğer antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için birebirdir. C vitamini beyaz kan hücrelerinin üretimini desteklemesinin yanı sıra, vücuttaki serbest radikallerin etkisiz hale getirilmesinde de önemli rol oynar. Bu da bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve bir takım hastalıkları önlemeye yardımcı olur.

Kestane, kemik sağlığına destek olur

Kestanenin faydaları arasında sayabileceğimiz bir diğer önemli nokta da, kemik mineral yoğunluğunu artırmasıdır. Kemik sağlığı deyince aklımıza bakır ve magnezyum gelmez. Ancak bakır demiri absorbe eder, üstelik kemik büyümesi ve gelişiminde de önemli rol oynar. Magnezyum da kemik mineral yoğunluğunu artırır. Kestanede bolca bulunabilen bu iki mineral sayesinde, yaşlanmanın kemikler üzerindeki etkilerini önlemek ya da yavaşlatmak mümkündür.

Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar

Lif deposu bir yiyecek olan kestane, aynı zamanda bağırsakları düzenleme etkisine sahiptir. Lifler bağırsaklarda peristaltik hareketi tetikler. Bu kestanenin bağırsak hareketlerini düzenlediği ve rahatsızlığı önlediği anlamına gelir. Lifler ayrıca yediklerinizdeki besleyici malzemelerin mümkün olduğunca fazla emilmesini de sağlar.

Beyin fonksiyonlarının gelişmesinde rol oynar

Kestanenin bir diğer faydası ise beyin fonksiyonlarını iyileştirmesidir. İçinde bulunan B vitaminleri, nörolojik gelişim ve fonksiyonla doğrudan bağlantılıdır. Dahası kestanede bulunan potasyum, beyne kan akışını artırır, sinir sisteminin sağlığını korur, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir.

Kanserler mücadele eden hücreleri yeniler

Kestane ayrıca antioksidan özelliğiyle kanserle sonuçlanabilecek hücre mutasyonlarını önler, yapısındaki potasyum sayesinde vücutta su akışını kontrol ederek tansiyonu düzenler ve kalp krizleriyle inmeleri önlemeye yardımcı olur. İçeriğinde bulunan kaliteli yağ asitleri de kolesterolü dengelemeye yardımcı olur, vücutta enflamasyonu azaltır ve kan pıhtılarının oluşma ihtimalini azaltır.

Zehirli at kestanesine dikkat!

Kestanenin yenebilir kestane olmasına da dikkat edilmelidir. Atkestanesi olarak da bilinen kestane türünün, yaprakları da meyveleri de zehirlidir. Eğer ağızdan alınırsa ölümcül sonuçlar ortaya çıkabilir.

Kestane zehirlenmesinin belirtileri nelerdir?

BUGÜN NELER OLDU

Kestaneden zehirlenmenin işaretleri arasında karın ağrısı, böbrek sorunları, kasılmalar, zayıflık, koordinasyon kaybı, büyümüş göz bebekleri, kusma, ishal, depresyon, felç ve uyuşukluk bulunmaktadır