Kuşdili otunun faydaları nelerdir? Biberiyenin yararları ve kullanım şekli…

İnsanlar sorunlarına çözüm bulmak için kimyasal yollardan daha çok doğal yöntemleri tercih ediyorlar. İnsan sağlığına önemli katkılar sunan bitkilerin başında da biberiye (kuşdili otu) geliyor. Peki, kuşdili otunun faydaları nelerdir? Biberiyenin, diğer adıyla kuşdili otunun sağlığa yararları arasında hafızayı artırma, ruh halini iyileştirme, Alzheimer ve kanser riskini düşürme, iltihabı azaltma, ağrıyı hafifletme ve bağışıklık sistemini koruma gibi özellikler öne çıkmaktadır. Bitki ayrıca dolaşımı uyarmaya, vücudu detoksifiye etmeye, vücudu bakteriyel enfeksiyonlara karşı korumaya, erken yaşlanmayı önlemeye ve cilt koşullarını iyileştirmeye yardımcı olur.

KUŞDİLİ OTUNUN KULLANIMI VE FAYDALARI

40 gram biberiye 2 litre kaynamış suda 10 dakika bekletilir; hazımsızlık, kansızlık, çarpıntı, baş dönmeleri, yarım baş ağrıları, astım ve bronşit rahatsızlıklarında kullanılır.

Aynı şekilde ölçü ile bekletilerek yaralar yıkanır. Yağlı saçlar temizlenir.

Biberiye suyu ile yapılan gargara ağır boğaz iltihaplarını tedavi eder.

Çayı kalbe, ciğere, dimağa, mideye kuvvet verir, sarılığa iyi gelir.

Kumları döker.

Biberiye yağı romatizmalara iyi geldiği gibi çıkık ve burkulmalarda da tesirli bir ağrı gidericidir.

İştahı artırır, idrar ve adet söktürür.

BİBERİYE ÇAYI NASIL SAKLANIR?

Genellikle market ve aktarlarda paketlenmiş olarak satılan biberiye bitkisinin organik bir şekilde yetiştirilip tüketilmesi sağlık açısından daha faydalıdır. Olanağı olanlar biberiye bitkisini balkonundaki küçük bir saksının içerisinde kolaylıkla yetiştirebilirler.

Taze biberiye bitkisinin saplarının kesilmeden içi suyla dolu bir kavanozun içerisinde buzdolabında muhafaza edilmesi mümkündür. Kurutulmuş biberiye ise, loş ışıklı bir ortamda ve kesinlikle hava geçirmeyen bir cam kavanozun içerisinde muhafaza edilmelidir. Bu şekilde muhafaza edilen bitkinin 6 ay boyunca korunması mümkündür.

BİBERİYE ÇAYININ ZARARLARI NELERDİR?

Biberiye çayının gün içerisinde tüketilmesi uygun görülen miktardan daha fazla tüketilmesi zehirlenme riskini doğurur. Bu sebeple hamile ve lohusa dönemindeki kadınların biberiye çayını doktor kontrolü eşliğinde tüketmeleri önerilir.

Biberiye çayının epilepsi krizlerini tetikleme riski mevcuttur. Bu açıdan kesinlikle epilepsi hastalarının tüketimi için uygun değildir.

Biberiye çayı kan dolaşımını artırıcı bir özelliğe sahiptir. Bu sebeple yüksek tansiyon rahatsızlığının söz konusu olduğu kişilerin tüketimini sınırlandırması gereken bir bitki çayıdır.

Biberiye çayının ülser ve kolit hastalıklarının etkilerini artırabileceği düşünülüyor. Bu sağlık problemlerinden herhangi biriyle karşı karşıya olanların biberiye çayını tüketmeleri kesinlikle önerilmez.

