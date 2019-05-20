Meditasyonun bu etkisi şaşırtıyor

İngiltere'de Londra Üniversitesi (UCL), Almanya'da Witten/Herdecke ve Slovenya'da Lübliyana üniversitelerinde görevli uzmanlar, en az 2 ay boyunca meditasyon yapan bin 232 kişiyle bir anket çalışması yürüttü. Ankette katılımcılardan meditasyona bağlı hoş olmayan deneyimler yaşayıp yaşamadıklarını aktarmaları da istendi. Bu deneyimler, endişe, korku, çarpık duygu ve düşünceler, dünya ve benlik algısının değişmesi ve benzeri şeklinde sıralandı.

MEDİTASYON YAPAN ERKEKLERİN...

Cevapları değerlendiren uzmanlar, meditasyon yapan erkeklerin yüzde 28,5'inin, kadınların da yüzde 23'ünün olumsuz deneyimler rapor ettiği, dini inanca sahip olmayanlarda bu oranın yüzde 30,6'ya yükseldiğini bildirdi. Araştırmanın ayrıntıları PLOS ONE dergisinde yayımlandı.