Ağız kokusunun nedenleri nelerdir? Ağız kokusu nasıl geçer?

Yiyecekler vücudunuzdan geçinceye kadar koku tamamen kaybolmaz. Neden Kötü Alışkanlıklar Kötü Nefes Neden Oluyor? Günlük diş fırçalamaz ve diş ipi kullanmazsanız, gıda parçacıkları ağzınızda kalabilir ve böylece dişler arasında, diş etlerinin çevresinde ve dilde bakteri üremesine neden olur. Bu, kötü nefes almanıza neden olur. Antibakteriyel ağız gargara sıvıları ayrıca bakterileri azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, kokuya neden olan bakteri ve yiyecek parçacıkları, takma dişlerin uygun şekilde temizlenmemesi durumunda nefes almasına neden olabilir.

AĞIZ KOKUSU NEDENLERİ NELERDİR?

Diş taşı oluşumu. Ağız kokusunun önemli sebeplerinden olarak gösterilen diş taşı oluşumu, ağızdaki kötü kokuya kaynaklık eden bir faktördür.

Diş eti iltihabı. Diş taşı oluşumuna paralel olarak gelişen diş eti iltihabı, ağız kokusunu tetikleyen bir diğer nedendir.

Sistemik hastalıklar. Mide rahatsızlıkları, diyabet, kulak burun ve boğaz rahatsızlıkları, geniz akıntıları, sinüs iltihapları gibi rahatsızlıklar da ağız kokusunun oluşumundaki nedenlerden bir tanesidir.

Ağız içi problemler. Yapılan birçok araştırma, ağız kokusunun en büyük nedenini lokal yani ağız içi problemlerden kaynaklanan durumlar olarak gösterir. Bu durumları da şöyle sıralayabiliriz:

Kötü yapılmış protezler,

Ağızdaki çürükler,

Ağız hijyeninin düzgün olmaması olmaması,

Yeterli diş fırçalanmaması,

Dilin fırçalanmaması,

Diş ipi kullanılmaması

Ağızda bakteri ortamının bulunması

AĞIZ KOKUSU NASIL GEÇER?

Yukarıda saydığımız nedenlerden kaynaklı ağız kokusunu gidermek için de çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemleri sıralamamız gerekirse,

Günde en az iki kere dişlerinizi fırçalamaya özen gösterin

Diş fırçanızı mümkün olduğunca sık sık değiştirin.

Sadece dişlerinizi değil, dilinizi de fırçalayın.

Diş ipi kullanımına özen gösterin.

Ağız gargarası yapın.

Şekersiz sakız çiğneyin.

Yılda en az iki kere kez dişçiye gidin.

Su tüketimini çoğaltın.